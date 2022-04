कश्मीर में कबाब बेचने वाले शख्स ने किया ऐसा कारनामा, दुनियाभर के लोग करने लगे तारीफ

Indian Photographer Debdatta Chakraborty: कश्मीर के श्रीनगर (Kashmir's Srinagar) में एक स्ट्रीट वेंडर की तस्वीर के लिए भारतीय फोटोग्राफर देबदत्त चक्रवर्ती (Debdatta Chakraborty) को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 (Pink Lady Food Photographer of the Year 2022) का विजेता चुना गया. कबाबियाना (Kebabiyana) नाम की तस्वीर में वेंडर धुएं से भरे फूड जॉइंट पर काम करता दिख रहा है. वह धुएं से घिरा हुआ है क्योंकि वह कबाब पर ब्रश से ऑयल लगा रहा है.

तस्वीर को श्रीनगर के खय्याम चौक पर क्लिक किया गया था, जो एक गली है और दिन के दौरान किसी भी अन्य सड़क की तरह दिखाई देती है. हालांकि, शाम को इस गली का माहौल बदल जाता है क्योंकि कई दुकानदार एक साथ कोयले के भट्टी को जलाते हैं, और ग्रिल से कबाब की सुगंध आती है. खाने वालों के लिए यह सड़क किसी जन्नत से कम नहीं होती. यहां पर खान-पान के लिए सैकड़ों लोग शाम को इकट्ठा हो जाते हैं.

Overall Winner

And finally, huge congratulations to Debdatta Chakraborty, Overall Winner of the 2022 @FoodPhotoAward Competition with Kebabiyana.

An amazing winning image! #FoodPhotoAwards22 pic.twitter.com/eQ0eQTsRqQ

— Pink Lady Food Photographer of the Year (@FoodPhotoAward) April 26, 2022