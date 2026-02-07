ये है बदलते कश्मीर की झलक, कावा बेच रहे शख्स ने सुनाया ये खूबसूरत किस्सा; VIDEO देख आ जाएगी मुस्कान

Kashmir Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीर की डल झील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक कश्मीरी कावा बेच रहा है और बताता है कि एक टूरिस्ट ने उससे कहा कि हम इंडिया से हैं तो उसने तपाक से जवाब दिया, "हम क्या पाकिस्तान से हैं." और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था. ये बदली सोच और माहौल को दर्शाता है.
Kashmir Ka Video: जम्मू-कश्मीर भारत का ताज है. धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के जम्मू-कश्मीर में है. आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास के ट्रैक पर तेजी से बढ़ रहा है. इस दौरान पिछले कुछ सालों में कश्मीर से मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं. इन दिनों डल झील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें नाव पर एक कश्मीरी कावा बेज रहा होता है. वो बताता है कि एक टूरिस्ट ने उससे कहा कि हम इंडिया से हैं तो उसने तपाक से जवाब दिया, "हम क्या पाकिस्तान से हैं." और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था. ये बदली सोच और माहौल को दर्शाता है.
कश्मीरी ने सुनाया अनोखा किस्सा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कश्मीर की सुंदर डल झील पर लोग नाव से सफर कर रहे हैं. इस दौरान एक कश्मीरी अपनी नाव लेकर टूरिस्ट के पास आता है और टूरिस्त से पूछता है कि आप कहां से हो. इसके बाद टूरिस्ट बताता है कि वो मुंबई से हैं. इसके बाद वो कश्मीरी अपनी एक कहानी बताता है और कहता है, "मेरे पास एक कस्टमर आया और जब मैंने उससे पूछा कि आप कहां से हो तो वो बोला, "इंडिया से". तो मैंने बोला- हम क्या पाकिस्तान से हैं." इसके बाद टूरिस्ट बताता है कि वो मुंबई से है और कार्टून बनाता है. इसके बाद वो कावा बेच रहे कश्मीरी का कार्टून बनाने लगता है. जैसे ही वो कश्मीरी कावा देता है वैसे ही ये टूरिस्ट उसका हाथ से बना उसी का कार्टून दिखाता है जिसमें कार्टून ऐसे ही कावा सर्व कर रहा है. इस आर्ट को देखने के बाद कश्मीरी कुछ देर तक देखता रहता है और फिर अपने फोन में इसकी फोटो भी लेता है. ये खूबसूरत वीडियो कश्मीर के बदलते माहौल को दर्शाता है.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @creativecaricatureclub नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपकी आर्ट वाकई काबिल ए तारीफ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमने इन्हीं से कावा लिया था बहुत बढ़िया था."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.