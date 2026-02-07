Advertisement
trendingNow13101750
Hindi Newsजरा हटकेये है बदलते कश्मीर की झलक, कावा बेच रहे शख्स ने सुनाया ये खूबसूरत किस्सा; VIDEO देख आ जाएगी मुस्कान

ये है बदलते कश्मीर की झलक, कावा बेच रहे शख्स ने सुनाया ये खूबसूरत किस्सा; VIDEO देख आ जाएगी मुस्कान

Kashmir Ka Video:  इन दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीर की डल झील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक कश्मीरी कावा बेच रहा है और बताता है​ कि  एक टूरिस्ट ने उससे कहा कि हम इंडिया से हैं तो उसने तपाक से जवाब दिया, "हम क्या पाकिस्तान से हैं." और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था. ये बदली सोच और माहौल को दर्शाता है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है बदलते कश्मीर की झलक, कावा बेच रहे शख्स ने सुनाया ये खूबसूरत किस्सा; VIDEO देख आ जाएगी मुस्कान

Kashmir Ka Video:  जम्मू-कश्मीर भारत का ताज है. धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के जम्मू-कश्मीर में है. आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास के ट्रैक पर तेजी से बढ़ रहा है. इस दौरान पिछले कुछ सालों में कश्मीर से मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं. इन दिनों डल झील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें नाव पर एक कश्मीरी कावा बेज रहा होता है. वो बताता है​ कि एक टूरिस्ट ने उससे कहा कि हम इंडिया से हैं तो उसने तपाक से जवाब दिया, "हम क्या पाकिस्तान से हैं." और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था. ये बदली सोच और माहौल को दर्शाता है. 

कश्मीरी ने सुनाया अनोखा किस्सा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि कश्मीर की सुंदर डल झील पर लोग नाव से सफर कर रहे हैं. इस दौरान एक कश्मीरी अपनी नाव लेकर टूरिस्ट के पास आता है और टूरिस्त से पूछता है कि आप कहां से हो. इसके बाद टूरिस्ट बताता है कि वो मुंबई से हैं. इसके बाद वो कश्मीरी अपनी एक कहानी बताता है और कहता है, "मेरे पास एक कस्टमर आया और जब मैंने उससे पूछा कि आप कहां से हो तो वो बोला, "इंडिया से". तो मैंने बोला- हम क्या पाकिस्तान से हैं." इसके बाद टूरिस्ट बताता है कि वो मुंबई से है और कार्टून बनाता है. इसके बाद वो कावा बेच रहे कश्मीरी का कार्टून बनाने लगता है. जैसे ही वो कश्मीरी कावा देता है वैसे ही ये टूरिस्ट उसका हाथ से बना उसी का कार्टून दिखाता है जिसमें कार्टून ऐसे ही कावा सर्व कर रहा है. इस आर्ट को देखने के बाद कश्मीरी कुछ देर तक देखता रहता है और फिर अपने फोन में इसकी फोटो भी लेता है. ये खूबसूरत वीडियो कश्मीर के बदलते माहौल को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: सेना से रिटायर होने के बाद भी इन बातों पर जवान नहीं खोल सकते मुंह, ताउम्र सीने में दबाकर रखते हैं राज

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @creativecaricatureclub नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपकी आर्ट वाकई काबिल ए तारीफ है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमने इन्हीं से कावा लिया था बहुत बढ़िया था." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

KashmiriDal Lakeviral

Trending news

भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा