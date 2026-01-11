स्टेडियम में चौके-छक्के नहीं, इस 'मिस्ट्री गर्ल' पर टिकी हैं सबकी निगाहें; येशा सागर की हॉट तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया गदर

Yesha Sagar: WPL 2026 के ओपनिंग मैच में क्रिकेट से ज्यादा चर्चा एंकर येशा सागर की रही. उनकी स्टाइल और हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो से पहचान बना चुकी येशा अब WPL की नई सेंसेशन बन गई हैं.
Trending Photos
नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में WPL 2026 की शुरुआत रोमांचक मुकाबले और शानदार परफॉर्मेंस के साथ हुई, लेकिन पहले दिन की सबसे बड़ी चर्चा चौके-छक्के नहीं बने. दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स की निगाहें एक एंकर पर टिक गईं, जिसने देखते-ही-देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. कैमरे पर आते ही उनकी स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्लैमर ने सबका ध्यान खींच लिया. यह ‘मिस्ट्री गर्ल’ कोई और नहीं बल्कि येशा सागर थीं, जिनकी हॉट तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहा है.
WPL 2026 का ओपनिंग मैच हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस और आखिरी ओवर तक चले रोमांच के लिए याद किया जाएगा. हालांकि, मैदान के बाहर मौजूद एक एंकर ने मैच से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर लीं और पूरे इवेंट का फोकस अपनी ओर खींच लिया.
कौन हैं येशा सागर?
येशा सागर एक मॉडल-टर्न्ड एंकर हैं, जिन्होंने WPL 2026 के ओपनर में अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को प्रभावित किया. उनकी स्टाइल, आत्मविश्वास और कैमरे के सामने सहजता ने उन्हें रातों-रात सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया.
मॉडलिंग से एंकरिंग तक का सफर
येशा सागर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नया नाम नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. ग्लैमरस लुक और दमदार प्रेजेंस उनकी पहचान बन चुकी है.
Yesha sagar#yeshasagar pic.twitter.com/AFrsq0cBfa
— Actress Glam Shots (@ActressGlamshot) November 8, 2025
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान
येशा सागर कई लोकप्रिय पंजाबी म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने बाब्बू मान और जोरन संधू जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिससे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बन गई.
Yesha Sagpic.twitter.com/ApRROMvYvj
(@justthatsit) December 3, 2025
कनाडा से इंटरनेशनल करियर
पंजाब के कीरतपुर साहिब में जन्मी येशा फिलहाल कनाडा के टोरंटो में रहती हैं. वहीं से वह अपने इंटरनेशनल मॉडलिंग और कंटेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती हैं और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं.
Yasha Sagar Yeshasagar pic.twitter.com/j6jLKQIQys
सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैनबेस
WPL 2026 में नजर आने के बाद येशा की लोकप्रियता और बढ़ गई. इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह मॉडलिंग शूट्स, ट्रैवल डायरी और फिटनेस से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.
No Cheating
Comment the best Bikini Photo pic.twitter.com/cebIS46l5p
फिटनेस और लाइफस्टाइल की दीवानी
येशा सागर फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं. सोशल मीडिया पर वह जिम वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती नजर आती हैं, जिसका असर उनकी टोंड बॉडी और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस में साफ दिखता है.
Yasha Sagar pic.twitter.com/iS1NP00Ixk
— SRK Tamim Ahmed (@SRK_Tamim1616) October 5, 2025
WPL 2026 में ग्लैमर का तड़का
येशा सागर की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि WPL सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है. इसमें ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का भी बड़ा रोल है. येशा अब WPL 2026 की सबसे चर्चित शख्सियतों में शामिल हो चुकी हैं.