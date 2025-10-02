Advertisement
Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

Ninja ZX-10R Superbike: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक खतरनाक हादसा होते-होते बचा, जब एक Kawasaki Ninja ZX-10R बाइक सवार 300 किमी/घंटा की रफ्तार से ट्रक से टकराने से बाल-बाल बचा. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:11 AM IST
Yamuna Expressway Accident: 165.5 किमी लंबी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक खौफनाक नजारा देखने को मिला. Kawasaki Ninja ZX-10R बाइक सवार ने 300 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ लगाई और सामने से आ रहे ट्रक से टकराने से एक सेकंड के हिस्से में बच गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने लापरवाही भरे ड्राइविंग पर सवाल उठाए.

क्यों खतरनाक है इतनी तेज रफ्तार से बाइक चलाना?

निंजा ZX-10R बाइक 998 सीसी इंजन, 203 पीएस पावर और 299 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के साथ आती है. इसकी कीमत 17.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है, जो इसे भारत की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स सुपरबाइक बनाती है. लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी ताकतवर बाइक सिर्फ प्रोफेशनल ट्रैक पर चलाने के लिए बनी है, न कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर.

क्या सिर्फ बाइक सवार ही जिम्मेदार था?

वीडियो में जहां बाइक सवार की लापरवाह ड्राइविंग साफ नजर आई, वहीं लोगों ने यह भी नोट किया कि ट्रक ने अवैध यू-टर्न लिया था. कई यूजर्स ने लिखा कि भारत में हाईवे पर अवैध यू-टर्न लेना आम हो गया है और यही सड़क हादसों का बड़ा कारण है. एक यूजर ने लिखा, “कोई ट्रक के अवैध यू-टर्न पर क्यों बात नहीं कर रहा?” दूसरे ने कहा, “भारत के हर हाईवे पर लोग ऐसे ही यू-टर्न लेते हैं और अब यह इतना सामान्य हो गया है कि लोग नियम ही भूल गए हैं.” हालांकि एक यूजर ने तर्क दिया कि, “बाइकर 299 की स्पीड से आ रहा था, ऐसे में ट्रक ड्राइवर को देखना भी मुश्किल था.”

 

 

कौन था असली दोषी- ट्रक ड्राइवर या बाइकर?

बहस में कोई ट्रक ड्राइवर को दोषी ठहरा रहा था तो कोई बाइक सवार को. लेकिन असल सवाल यह है कि इतनी तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना और अवैध यू-टर्न लेना- दोनों ही खतरनाक हैं और इनसे किसी भी वक्त जानलेवा हादसा हो सकता है. यह घटना सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ ओवरस्पीडिंग को रोकना जरूरी है, बल्कि अवैध यू-टर्न पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है जब हाईवे पर सीसीटीवी निगरानी और कड़े जुर्माने के जरिए ऐसे हादसों को रोका जाए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

kawasakiYamuna Expresswayroad accident

