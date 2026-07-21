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न कंगन, न महंगा गिफ्ट... शादी के तोहफे में मिली AI से बनी कपल की लव स्टोरी, दुल्हन का रिएक्शन हुआ वायरल

कजाकिस्तान के एक कपल को शादी में ऐसा अनोखा गिफ्ट मिला, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. दूल्हे के दोस्तों ने AI की मदद से दोनों की प्रेम कहानी पर एक शानदार फिल्म तैयार की, जिसमें उन्हें अलग-अलग दौर और दुनिया में एक-दूसरे को खोजते हुए दिखाया गया. वीडियो के आखिर में उनकी असली मुलाकात का पल दिखाया गया, जिसे देखकर दुल्हन की आंखों में खुशी और हैरानी साफ नजर आई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:26 AM IST
न कंगन, न महंगा गिफ्ट... शादी के तोहफे में मिली AI से बनी कपल की लव स्टोरी, दुल्हन का रिएक्शन हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@sary.qyz

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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