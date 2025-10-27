भारत का वो इकलौता रेलवे स्टेशन जहां 3 भाषाओं में होती है अनाउंसमेंट, किस्सा जानकर अंग्रेजों को बोलेंगे थैंक्यू

Indian Railways History: तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में स्थित काजीपेट जंक्शन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है, कानों में रेल की पहियों की खटखट, ब्रेक की चीख और तेलुगू-हिंदी-उर्दू में होती घोषणाओं की गूंज सुनाई देती है. यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि एक जीता-जागता म्यूजिक है जो हर यात्री की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है. यह स्टेशन भारत की रेल विरासत का चलता-फिरता संग्रहालय है, जो उत्तर की मिट्टी को दक्षिण की धूप से जोड़ता है.

इतिहास के पन्नों में कब दर्ज हुआ काजीपेट जंक्शन का नाम?

काजीपेट जंक्शन की शुरुआत 1888 में निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे के हिस्से के रूप में हुई थी. उस दौर में यह स्टेशन कोयला, कपास और अन्य माल के परिवहन का अहम केंद्र था. ब्रिटिश काल की सिग्नल टावर और लकड़ी के शेल्टर आज भी स्टेशन की विरासत को जिंदा रखते हैं. बाद में जब काजीपेट-बाल्हारशाह सेक्शन बना, तो यह दिल्ली-मद्रास रेल कॉरिडोर का अहम हिस्सा बन गया, जिससे ‘ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस’ जैसी ऐतिहासिक ट्रेन का जन्म हुआ.

क्यों है काजीपेट जंक्शन भारत की सांस्कृतिक विविधता का आईना?

काजीपेट उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी है, जहां हर प्लेटफॉर्म पर भाषाओं, स्वादों और चेहरों की विविधता दिखती है. यहां के स्टॉल पर एक ओर गरमागर्म समोसे हैं, तो दूसरी ओर नरम इडली और तीखी चटनी. यात्रियों के बीच आवाज़ों का यह संगम भारत की आत्मा को बयान करता है. कुलियों की पुकार, चायवालों की आवाज और ट्रेनों की गूंज मिलकर एक अनोखा भारतीय राग बनाते हैं.

काजीपेट उत्तर-दक्षिण भारत का दिल?

आज यह स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिविजन का हिस्सा है. यहां से रोजाना करीब 24,000 यात्री गुजरते हैं और सालाना ₹41 करोड़ से अधिक की आय होती है. करीब 98 ट्रेनें यहां रुकती हैं और 4 जोड़ी ट्रेनें यहीं से शुरू या खत्म होती हैं. यह स्टेशन हैदराबाद, वारंगल, नागपुर और दिल्ली को जोड़ता है और हर यात्री के सफर को एक नई कहानी में बदल देता है.

काजीपेट जंक्शन ने कैसे बदली आसपास के इलाकों की तकदीर?

रेलवे स्टेशन बनने के साथ ही आसपास के कस्बों और शहरों का विकास तेज हुआ. व्यापार बढ़ा, शिक्षा और रोजगार के मौके खुले, और लोग नए सपनों के साथ सफर पर निकल पड़े. काजीपेट सिर्फ ट्रेनों का ठिकाना नहीं, बल्कि वह जगह है जहां उत्तर-दक्षिण की पहचान, भाषा और संस्कृति एक हो जाती है. आधुनिक तकनीक के बीच भी काजीपेट की पुरानी इमारतें और उसका आत्मविश्वास बरकरार है.