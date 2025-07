मां से बिछड़ा 'छोटू', इंसानों से मांगी मदद… फिर मिलते ही फूट-फूटकर रोया हाथी का बच्चा, वीडियो देख आंखें हो जाएगी नम

Baby Elephant Emotional Video: जब मां से बच्चा बिछड़ जाता है तो वह किसी भी हाल में दोबारा अपनी मां से मिलने की पूरी कोशिश करता है, चाहे इंसान हो या फिर जानवर. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में रिटायर्ड IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है और दोबारा मिलने के लिए परेशान होता है. भारत के घने जंगल में कई बार ऐसा होता है, जब हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है, लेकिन फिर वन विभाग की मदद से दोनों का मिलन होता है.

मां से बिछड़ गया था छोटा हाथी

यह इमोशनल वीडियो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का है. इसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा हाथी वन विभाग की गाड़ी के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा है. वह सूंघते हुए बार-बार अपने आसपास की जमीन पर अपनी सूंड रगड़ता है, जैसे कि वह परेशान हो और अपनी मां को खोज रहा हो. वह असहाय सा दिख रहा है, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो.

अधिकारियों ने दिखाई इंसानियत

जब वन अधिकारियों को पता चला कि ये हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया है तो उन्होंने बिना समय गंवाए उसे जंगल की ओर वापस ले जाने का फैसला किया. लेकिन इससे पहले कि उसे छोड़ा जाए, उन्होंने एक स्मार्ट ट्रिक अपनाई. एक अधिकारी ने हाथिनी के गोबर को उसके पैरों और सूंड पर रगड़ा, जिससे बच्चे को मां की खुशबू मिल सके और इंसानी गंध दब जाए. इसके बाद जैसे ही बच्चा मां की महक को पहचानता है, वो जोर से तुरही बजाता है. मानो वो अपनी मां को पुकार रहा हो. इस दौरान एक अधिकारी कहता है, “जा, जा बेटा” और बच्चा दौड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ जाता है, जहां उसकी मां इंतजार कर रही होती है. कुछ ही पलों में वो अपनी मां के पास पहुंचता है और उनके बीच एक भावुक मिलन होता है.

Chotu got separated from mother at Kaziranga. It was united later with its mother. The forest officials applied mother’s dung to the calf to suppress human smell. Happy reunion at the end pic.twitter.com/0sN1RbQ55E

— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 6, 2025