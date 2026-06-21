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न चिकन, न मटन... अब 60 हजार रुपये खर्च कर इंसान बन रहे कबाब रोल! जानें क्या है ये अजीब 'केबबिंग' ट्रेंड

People Becoming Kebab Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों 'केबबिंग' नाम का एक अनोखा ट्रेंड तेजी से चर्चा में है, जिसमें लोग खुद को डोनर कबाब की तरह ट्रीट करवाने के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं. इस अजीब सर्विस में इंसान को खाने की डिश जैसा लुक और फील दिया जाता है. कोई इसे मजेदार रोलप्ले बता रहा है तो कोई इसे इंटरनेट का सबसे अजीब ट्रेंड मान रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:46 PM IST
न चिकन, न मटन... अब 60 हजार रुपये खर्च कर इंसान बन रहे कबाब रोल! जानें क्या है ये अजीब 'केबबिंग' ट्रेंड
Image Credit: Image credit: instagram/@contentertainmenttv

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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