इस ट्रेंड में लोग खुद को एक डोनर कबाब की तरह पेश करवाते हैं. इसमें उन्हें एक खास तरह के रोलप्ले एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाया जाता है. सर्विस देने वाले लोग व्यक्ति को कबाब जैसी थीम के हिसाब से तैयार करते हैं. इसमें सॉस, सब्जियों और मसालों जैसी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ लुक और एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है. यूके में 'डोनर डैडी' नाम की एक सर्विस इस ट्रेंड को लेकर काफी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि यह एक फैमिली बिजनेस है, जहां लोग अपनी पसंद के हिसाब से इस तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति को कबाब रोल की तरह तैयार किया गया, जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी.