People Becoming Kebab Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे ट्रेंड सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई अजीब चैलेंज वायरल होता है तो कभी कोई ऐसा आइडिया सामने आ जाता है, जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं होता. अब अमेरिका से शुरू हुआ एक ऐसा ही अजीब ट्रेंड लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें लोग खुद को कबाब रोल बनवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं.
जी हां, आपने सही पढ़ा. यहां बात किसी चिकन या मटन कबाब की नहीं हो रही, बल्कि इंसानों को ही कबाब रोल जैसा ट्रीट करने की है. इस ट्रेंड को 'केबबिंग' नाम दिया गया है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं.
इस ट्रेंड में लोग खुद को एक डोनर कबाब की तरह पेश करवाते हैं. इसमें उन्हें एक खास तरह के रोलप्ले एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाया जाता है. सर्विस देने वाले लोग व्यक्ति को कबाब जैसी थीम के हिसाब से तैयार करते हैं. इसमें सॉस, सब्जियों और मसालों जैसी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ लुक और एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है. यूके में 'डोनर डैडी' नाम की एक सर्विस इस ट्रेंड को लेकर काफी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि यह एक फैमिली बिजनेस है, जहां लोग अपनी पसंद के हिसाब से इस तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति को कबाब रोल की तरह तैयार किया गया, जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तरह के फूड रोलप्ले ट्रेंड की शुरुआत अमेरिका में हुई थी. शुरुआत में इसे कुछ लोग फूड फिक्सेशन या अलग तरह के मनोरंजन के रूप में देखते थे. धीरे-धीरे सोशल मीडिया की वजह से यह दूसरे देशों तक पहुंच गया. कुछ लोग इसे सिर्फ मजाक और एंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे तनाव कम करने का एक अलग तरीका बताते हैं. कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया और अलग अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ट्रेंड लोकप्रिय हो रहे हैं.
जहां आमतौर पर कबाब रोल कुछ सौ रुपये में मिल जाता है, वहीं इस इंसानी कबाब रोल एक्सपीरियंस के लिए लोग हजारों रुपये तक खर्च कर रहे हैं. सोशल मीडिया में कुछ पैकेज की कीमत करीब 60 हजार रुपये तक बताई जा रही है. इसमें सिर्फ रोलप्ले नहीं, बल्कि पूरा सेटअप, थीम, फोटो और वीडियो शूट जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं. कई लोग इसे सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं.
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इंसानों में अलग-अलग तरह के अनुभव लेने की इच्छा होती है. कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ मजेदार एक्टिविटी हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे रिलैक्सेशन या स्ट्रेस कम करने का तरीका मानते हैं. आजकल कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं. यही वजह है कि फूड थीम, बॉडी आर्ट और रोलप्ले जैसे कई ट्रेंड इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि किसी भी तरह की असामान्य एक्टिविटी में शामिल होने से पहले अपनी मानसिक स्थिति और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.
इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने इसे मजेदार और क्रिएटिव बताया तो कुछ ने इसे बेहद अजीब करार दिया. कई यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि अब इंसान खाने की चीजों से आगे बढ़कर खुद ही डिश बनने लगे हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इंटरनेट पर वायरल होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करने को तैयार हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि जब तक यह सुरक्षित तरीके से और सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, तब तक इसे एक अलग अनुभव की तरह देखा जा सकता है.
आज सोशल मीडिया ने लोगों की पसंद और ट्रेंड्स को पूरी तरह बदल दिया है. जो चीजें कभी निजी या अजीब मानी जाती थीं, वही अब वायरल कंटेंट बन जाती हैं. 'केबबिंग' भी इसी बदलती डिजिटल संस्कृति का एक उदाहरण है. फिलहाल यह ट्रेंड लोगों को हैरान जरूर कर रहा है, लेकिन यह दिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया में नए और अनोखे आइडिया कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच जाते हैं. आने वाले समय में ऐसे और भी अजीब ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं.
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