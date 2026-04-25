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Hindi Newsजरा हटकेकेदारनाथ में 100 रुपये की क्यों मिलती है पानी की बोतल? दुकानदार के जवाब ने इंटरनेट को किया खामोश

केदारनाथ में 100 रुपये की क्यों मिलती है पानी की बोतल? दुकानदार के जवाब ने इंटरनेट को किया 'खामोश'

Kedarnath Water Bottle Viral Video: अक्सर लोग पहाड़ों पर जाकर महंगी चीजों की शिकायत करते हैं. यहां पानी की एक साधारण बोतल भी 80 से 100 रुपये तक मिलती है, जिसे देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया, जिसने लोगों की सोच ही बदल दी.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:31 AM IST
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Image: X\@gharkekalesh
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Kedarnath Water Bottle Viral Video: चारधाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ धाम से जुड़ी खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाने लगे हैं. हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है, जिसमें एक तीर्थयात्री दुकानदार से पानी की बोतल की कीमत 80 से 100 रुपये होने पर सवाल उठाता दिख रहा है. लेकिन दुकानदार ने जिस शांति और तर्क के साथ इसका जवाब दिया, उसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. लोग महंगे पानी को लेकर दुकानदार के तर्क सुनने के बाद अब उसे कोसने के बजाय उसकी मेहनत का सम्मान कर रहे हैं.

पर्यटक ने पूछा सीधा सवाल

वायरल वीडियो में एक पर्यटक दुकान पर खड़ा होकर दुकानदार से पूछता है कि आखिर पानी इतना महंगा क्यों है? आमतौर पर जहां मैदानों में यही बोतल 20 रुपये में मिल जाती है, वहीं यहां कीमत कई गुना ज्यादा हो जाती है. दुकानदार इस सवाल पर नाराज नहीं होता, बल्कि बहुत शांत तरीके से पूरी बात समझाता है. उसके बाद दुकानदार का यही अंदाज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

पहाड़ पर पहुंचाना आसान नहीं

दुकानदार बताता है कि केदारनाथ जैसी ऊंचाई पर सामान पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है. वहां तक न तो सीधे ट्रक जाते हैं और न ही आसान रास्ता है. अधिकतर सामान लोगों की पीठ या खच्चरों के जरिए ऊपर तक ले जाया जाता है. कई बार एक व्यक्ति को 30-40 किलो तक वजन उठाकर लंबा सफर तय करना पड़ता है.

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मेहनत और खर्च बढ़ा देते हैं कीमत

वीडियो में दुकानदार बताता है कि एक-एक बोतल को ऊपर पहुंचाने में मेहनत के साथ-साथ खर्च भी लगता है. मजदूरों को पैसे देने पड़ते हैं, रास्ता कठिन होता है और समय भी ज्यादा लगता है. यही वजह है कि नीचे 20 रुपये में मिलने वाली चीज ऊपर पहुंचते-पहुंचते कई गुना महंगी हो जाती है.

सिर्फ मुनाफा नहीं, मजबूरी भी है

दुकानदार की बातों से यह साफ होता है कि यह सिर्फ ज्यादा कमाई का मामला नहीं है. पहाड़ पर दुकान चलाना खुद में चुनौती है. खराब मौसम, सीमित सप्लाई और कठिन हालात के बीच सामान उपलब्ध कराना आसान नहीं होता. ऐसे में कीमत बढ़ना एक तरह से मजबूरी बन जाता है.

वीडियो ने बदली लोगों की सोच

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बदलती नजर आईं. पहले जहां लोग इसे लूट कह रहे थे, वहीं अब कई लोग दुकानदार और मजदूरों की मेहनत को समझने लगे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इतनी मेहनत के बाद यह कीमत गलत नहीं लगती.

पहाड़ की जिंदगी अलग होती है

इस वीडियो ने एक और बात साफ कर दी कि पहाड़ों की जिंदगी मैदानों से बिल्कुल अलग होती है. वहां हर छोटी चीज के पीछे बड़ी मेहनत छिपी होती है. जो चीजें हमें शहरों में आसानी से मिल जाती हैं, वही चीजें पहाड़ पर पहुंचाने में कई गुना मेहनत और खर्च लगता है. यह मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक सीख बन गया है. अब से जब आप लोग केदारनाथ जैसे स्थानों पर जाएं, तो वहां के हालात और मेहनत को समझें. सिर्फ कीमत देखकर नाराज होने के बजाय उसके पीछे की कहानी भी जानना जरूरी है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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