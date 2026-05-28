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Hindi Newsजरा हटकेकेदारनाथ ट्रैक पर गधे के ऊपर बैठा ये भारी-भरकम शख्स, बेबसी देख यूजर्स ने लगाई क्लास! बोले- हिम्मत नहीं तो...

केदारनाथ ट्रैक पर गधे के ऊपर बैठा ये भारी-भरकम शख्स, बेबसी देख यूजर्स ने लगाई क्लास! बोले- हिम्मत नहीं तो...

केदारनाथ यात्रा मार्ग से एक खच्चर पर भारी-भरकम यात्री के बैठने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. लोग इसे पशु क्रूरता बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग खच्चर सेवा का बचाव कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 28, 2026, 12:06 PM IST
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केदारनाथ ट्रैक पर गधे के ऊपर बैठा ये भारी-भरकम शख्स, बेबसी देख यूजर्स ने लगाई क्लास! बोले- हिम्मत नहीं तो...

Kedarnath Yatra Viral Video: पहाड़ी रास्तों पर होने वाली केदारनाथ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, जिनमें से कई लोग पैदल चढ़ाई न कर पाने के कारण घोड़ों और खच्चरों का सहारा लेते हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है. इस वीडियो में एक भारी-भरकम तीर्थयात्री को एक छोटे से बेजुबान खच्चर पर बैठकर पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए देखा जा सकता है. इस दृश्य को देखने के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है और पशु अधिकारों को लेकर लोग तीखे सवाल उठा रहे हैं.

वायरल हुआ दिल दहलाने वाला वीडियो

इंटरनेट पर इस समय केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक वीडियो तेज़ी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में एक भारी-भरकम शख्स, जिसका वजन सोशल मीडिया यूजर्स लगभग 140 किलोग्राम बता रहे हैं, एक खच्चर पर सवार है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बेजुबान जानवर इतने भारी वजन के नीचे दबा हुआ है और भीड़भाड़ वाले संकरे पहाड़ी रास्ते पर ऊपर चढ़ने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा है. हालांकि इस शख्स के सटीक वजन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानवर की बेबसी वीडियो में साफ नजर आ रही है.

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यूजर्स बोले- 'यह भक्ति नहीं, सरासर पाप है'

जैसे ही यह वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खुलेआम पशु क्रूरता करार दिया है. एक नाराज यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "निशब्द हूं, अगर आप पैदल चलने या ट्रैकिंग करने के लायक नहीं हैं. तो फिर क्यों जाते हैं?" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह भक्ति नहीं है. अगर आपमें इतनी श्रद्धा है तो अपने पैरों पर चलकर जाएं, वरना घर पर सोएं. सरकार को इस सुविधा को तुरंत बंद कर देना चाहिए."

कुछ लोगों ने किया खच्चर सेवा का बचाव

इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस सेवा का बचाव कर रहा है. उनका तर्क है कि केदारनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन है और कई बुजुर्ग या शारीरिक रूप से कमजोर लोग इन घोड़ों और खच्चरों के बिना बाबा के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा, कई लोगों का घर और रोजगार भी इन्हीं जानवरों के जरिए चलता है. एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा कि जब लोग जानवरों को काटकर खा जाते हैं तब क्रूरता नहीं दिखती, लेकिन जब कोई लाचार इंसान इनके जरिए भगवान के दर्शन करता है तो सबको क्रूरता दिखने लगती है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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