'मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी'... इतना कैप्शन लिखकर लड़की ने मुंडवा लिया सिर, वायरल हुआ VIDEO

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इस बार चर्चा में हैं कंटेंट क्रिएटर कीर्तन मेनन, जिनका एक छोटा-सा इंस्टाग्राम वीडियो लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है.
वीडियो की शुरुआत में कीर्तन आराम से सैलून की कुर्सी पर बैठी दिखाई देती हैं. कुछ ही सेकंड बाद नाई मशीन चलाना शुरू करता है और उनके लंबे बाल धीरे-धीरे पूरी तरह हटा दिए जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि पूरे वीडियो के दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या बेचैनी नजर नहीं आती. वीडियो देखने के बाद लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे अपनी पसंद के लिए उठाया गया साहसी कदम बता रहा है, तो कोई बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की सलाह दे रहा है.
इस वीडियो को वायरल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उसके कैप्शन की रही. कीर्तन ने वीडियो के साथ सिर्फ इतना लिखा, "POV: My Mom Planned My Marriage." इसका हिंदी अर्थ है- "जब मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी." बस यही एक लाइन इंटरनेट पर नई बहस की वजह बन गई. हजारों लोगों ने इसे अरेंज मैरिज के खिलाफ विरोध का तरीका माना, जबकि कई लोगों ने कहा कि बिना पूरी कहानी जाने कोई राय बनाना ठीक नहीं है. अब तक कीर्तन ने इस वीडियो के पीछे की असली वजह सार्वजनिक नहीं की है.
वीडियो देखने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों का मानना है कि परिवार की ओर से शादी का दबाव होने पर उन्होंने विरोध जताने के लिए सिर मुंडवा लिया. वहीं, कई लोगों ने कहा कि यह किसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा भी हो सकता है. कुछ यूजर्स ने यह भी संभावना जताई कि शायद उन्होंने अपने बाल किसी जरूरतमंद के लिए डोनेट किए हों. एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जिसे लगता है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट हो सकता है, जिससे लोगों का ध्यान खींचा जा सके. फिलहाल, इन सभी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अरेंज मैरिज को लेकर भी बहस तेज हो गई. भारत में आज भी बड़ी संख्या में परिवार बच्चों की शादी तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. हालांकि, समय के साथ युवाओं की सोच बदल रही है. अब कई लड़कियां और लड़के चाहते हैं कि शादी जैसे फैसले में उनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखे. यही वजह है कि कई लोगों ने इस वीडियो को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी से जोड़कर देखा. हालांकि, यह भी सच है कि वीडियो बनाने वाली युवती ने खुद कहीं नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा शादी से बचने के लिए ही किया.
वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया. देखते ही देखते इसे 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया. लाखों लोगों ने इस पर लाइक और कमेंट किए. कुछ लोगों ने इसे साहसिक फैसला बताया, तो कुछ ने कहा कि इतनी बड़ी बात को सिर्फ एक कैप्शन के आधार पर समझना सही नहीं होगा. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि चर्चा का विषय बन गया.
वीडियो पर कई ऐसे कमेंट भी आए, जिनमें लोगों ने कीर्तन की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि आपको सलाम, अगर यह फैसला आपने अपनी इच्छा से लिया है. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आज की समस्याओं का समाधान भी लेजेंडरी होना चाहिए. एक अन्य यूजर ने कहा कि हर लड़की को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार है. कई महिलाओं ने भी कमेंट कर लिखा कि अगर यह विरोध का तरीका था, तो यह काफी अलग और मजबूत संदेश देने वाला है.
जहां एक तरफ लोग वीडियो की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स ने सावधानी बरतने की सलाह भी दी. उनका कहना था कि सिर्फ कैप्शन देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है. हो सकता है, इसके पीछे कोई दूसरी वजह हो, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया हो. कुछ लोगों ने लिखा कि सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो अधूरी जानकारी के साथ पोस्ट किए जाते हैं और पूरी कहानी बाद में सामने आती है. इसी वजह से उन्होंने लोगों से संयम रखने की अपील की.
आज के दौर में छोटे-छोटे वीडियो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं. लेकिन कई बार एक वीडियो के पीछे की असली कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती. कीर्तन मेनन का यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. लोगों ने अपने-अपने नजरिए से इसका मतलब निकाल लिया, लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी साफ नहीं है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक हेयरकट का वीडियो नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत आजादी, परिवार की उम्मीदों और सोशल मीडिया की ताकत पर चर्चा का हिस्सा बन गया.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि कीर्तन ने सिर क्यों मुंडवाया. लेकिन इतना जरूर है कि एक छोटे से वीडियो और एक लाइन के कैप्शन ने पूरे इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे अपनी पसंद के लिए खड़े होने की मिसाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक वायरल कंटेंट बता रहे हैं. जब तक खुद कीर्तन इसकी असली वजह नहीं बतातीं, तब तक यह वीडियो कई सवाल छोड़ता रहेगा. लेकिन इसने एक बात जरूर साबित कर दी है कि सोशल मीडिया पर कभी-कभी कुछ सेकंड का वीडियो भी समाज से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू करा सकता है.
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