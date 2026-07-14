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'मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी'... इतना कैप्शन लिखकर लड़की ने मुंडवा लिया सिर, वायरल हुआ VIDEO

इंस्टाग्राम पर एक लड़की का वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह अपना पूरा हेयरकट करवाते हुए नजर आती है और कुछ ही मिनटों में उसके लंबे बाल पूरी तरह हटा दिए जाते हैं. वीडियो के साथ लिखा गया एक छोटा-सा कैप्शन- 'POV: मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी.' लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:22 AM IST
'मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी'... इतना कैप्शन लिखकर लड़की ने मुंडवा लिया सिर, वायरल हुआ VIDEO
Image Credit: Image credit: instagram/@keerthana.menonn

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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