क्या केंडल जेनर 'लेस्बियन' हैं? सालों से चल रही अफवाहों पर मॉडल ने तोड़ी चुप्पी; 'कमिंग आउट करना...' वाले बयान पर मचा बवाल

सोशल मीडिया के दौर में किसी सेलेब्रिटी की निजी जिंदगी कब चर्चा का विषय बन जाए, कहा नहीं जा सकता. हॉलीवुड सुपरमॉडल और रियलिटी टीवी स्टार केंडल जेनर भी सालों से ऐसी ही अफवाहों का सामना कर रही हैं. कभी उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी उनकी सेक्शुएलिटी को लेकर. हाल ही में केंडल ने पहली बार खुलकर इन चर्चाओं पर बात की है. एक पॉडकास्ट में दिए गए उनके बयान के बाद इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई है. ‘कमिंग आउट’ को लेकर कही गई उनकी बात ने लोगों का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी.

Kendall Jenner addresses internet rumor that she's a closeted lesbian on Owen Thiele's In Your Dreams podcast: Add Zee News as a Preferred Source “Knowing myself, I think at this point in my life I would be out if I was.” pic.twitter.com/a14yHt5PEX — Pop Crave (@PopCrave) January 9, 2026

अफवाहों पर केंडल का दर्द

एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान केंडल जेनर ने उन अफवाहों का जिक्र किया, जिनमें उन्हें सालों से ‘लेस्बियन’ बताया जाता रहा है. उन्होंने साफ कहा कि ये दावे गलत हैं. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि लोग इस मुद्दे पर बेहद बेरहमी से बात करते हैं. केंडल ने कहा कि इंटरनेट पर यह चर्चा किसी अपनापन से कम होती, बल्कि ताने, मजाक और गुस्से से भरी होती है. उनका कहना था कि अगर कोई इस तरह की पहचान रखता भी हो, तो उसे सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए, न कि ट्रोलिंग और अपमान.

निजी फैसलों पर बोलीं मॉडल

केंडल ने यह भी कहा कि किसी के लिए भी ‘कमिंग आउट’ करना आसान नहीं होता. यह एक बेहद निजी फैसला होता है और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वह ऐसी होतीं, तो शायद अब तक खुलकर सामने आ चुकी होतीं. केंडल ने यह भी जोड़ा कि उन्हें LGBTQIA+ कम्युनिटी का हिस्सा होने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर वह उनकी सच्चाई होती. साथ ही उन्होंने उन दावों को गलत बताया, जिनमें कहा जाता है कि करियर के कारण वह अपनी पहचान छिपा रही हैं. केंडल ने ऐसे विचारों को “परेशान करने वाला” बताया.

Kendall Jenner breaks silence on longstanding rumors that she’s a closeted lesbian: "I understand that coming out is not an easy thing for anybody, if not most people. And I'm not saying that's an easy thing, but knowing, and I can speak for myself here, and knowing myself, I… pic.twitter.com/Dknb915EZk — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 9, 2026

आज के वक्त में कहां खड़ी हैं केंडल जेनर

बात के अंत में केंडल जेनर ने अपनी स्थिति साफ कर दी. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह लेस्बियन नहीं हैं. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह जिंदगी के अनुभवों के लिए दरवाजे बंद नहीं करतीं. केंडल ने साफ किया कि अफवाहों से अलग, वह अपनी पहचान और फैसलों को लेकर खुद पूरी तरह स्पष्ट हैं. गौरतलब है कि केंडल की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है और हाल ही में उनका नाम सिंगर बैड बनी के साथ जोड़ा गया था. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है.