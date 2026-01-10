क्या केंडल जेनर 'लेस्बियन' हैं? सालों से चल रही अफवाहों पर मॉडल ने तोड़ी चुप्पी; 'कमिंग आउट करना...' वाले बयान पर मचा बवाल

Advertisement
केंडल जेनर ने एक पॉडकास्ट में अपनी सेक्शुएलिटी को लेकर फैली अफवाहों पर पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने दावों को गलत बताया, ट्रोलिंग पर नाराजगी जताई और कहा कि ‘कमिंग आउट’ एक निजी फैसला होता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:48 PM IST
सोशल मीडिया के दौर में किसी सेलेब्रिटी की निजी जिंदगी कब चर्चा का विषय बन जाए, कहा नहीं जा सकता. हॉलीवुड सुपरमॉडल और रियलिटी टीवी स्टार केंडल जेनर भी सालों से ऐसी ही अफवाहों का सामना कर रही हैं. कभी उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी उनकी सेक्शुएलिटी को लेकर. हाल ही में केंडल ने पहली बार खुलकर इन चर्चाओं पर बात की है. एक पॉडकास्ट में दिए गए उनके बयान के बाद इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई है. ‘कमिंग आउट’ को लेकर कही गई उनकी बात ने लोगों का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी.

 

 अफवाहों पर केंडल का दर्द

एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान केंडल जेनर ने उन अफवाहों का जिक्र किया, जिनमें उन्हें सालों से ‘लेस्बियन’ बताया जाता रहा है. उन्होंने साफ कहा कि ये दावे गलत हैं. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि लोग इस मुद्दे पर बेहद बेरहमी से बात करते हैं. केंडल ने कहा कि इंटरनेट पर यह चर्चा किसी अपनापन से कम होती, बल्कि ताने, मजाक और गुस्से से भरी होती है. उनका कहना था कि अगर कोई इस तरह की पहचान रखता भी हो, तो उसे सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए, न कि ट्रोलिंग और अपमान.

 निजी फैसलों पर बोलीं मॉडल

केंडल ने यह भी कहा कि किसी के लिए भी ‘कमिंग आउट’ करना आसान नहीं होता. यह एक बेहद निजी फैसला होता है और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वह ऐसी होतीं, तो शायद अब तक खुलकर सामने आ चुकी होतीं. केंडल ने यह भी जोड़ा कि उन्हें LGBTQIA+ कम्युनिटी का हिस्सा होने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर वह उनकी सच्चाई होती. साथ ही उन्होंने उन दावों को गलत बताया, जिनमें कहा जाता है कि करियर के कारण वह अपनी पहचान छिपा रही हैं. केंडल ने ऐसे विचारों को “परेशान करने वाला” बताया.

 

आज के वक्त में कहां खड़ी हैं केंडल जेनर

बात के अंत में केंडल जेनर ने अपनी स्थिति साफ कर दी. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह लेस्बियन नहीं हैं. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह जिंदगी के अनुभवों के लिए दरवाजे बंद नहीं करतीं. केंडल ने साफ किया कि अफवाहों से अलग, वह अपनी पहचान और फैसलों को लेकर खुद पूरी तरह स्पष्ट हैं. गौरतलब है कि केंडल की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है और हाल ही में उनका नाम सिंगर बैड बनी के साथ जोड़ा गया था. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Kendall Jenner

Trending news

