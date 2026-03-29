Advertisement
trendingNow13157423
Hindi Newsजरा हटके2180000000 रुपये का ऑफर ठुकराया... जमीन में थी क्या खास बात? अरबों की रकम भी पड़ गई कम

2180000000 रुपये का ऑफर ठुकराया... जमीन में थी क्या खास बात? अरबों की रकम भी पड़ गई कम

केंटकी के हडलस्टन परिवार ने $26 मिलियन का ऑफर ठुकराकर अपनी पीढ़ियों से चली आ रही 1200 एकड़ की जमीन संरक्षित रखने का फैसला किया. उनका मानना है कि जमीन पैसों से कहीं अधिक कीमती है. प्रस्तावित डेटा सेंटर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकता था, लेकिन परिवार ने पर्यावरण और विरासत को प्राथमिकता दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों ठुकराया इतना बड़ा ऑफर?
क्यों ठुकराया इतना बड़ा ऑफर?

केंटकी के मेसन काउंटी में हडलस्टन परिवार ने $26 मिलियन (लगभग 218 करोड़ रुपये) का ऑफर ठुकरा दिया. कंपनी जमीन पर एक बड़े एआई डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही थी. लेकिन परिवार ने साफ कहा कि उनकी जमीन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है. यह जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार की खेती और मवेशी पालन का हिस्सा रही है और ग्रेट डिप्रेशन जैसे कठिन समय में स्थानीय समुदायों को भोजन मुहैया कराने में मदद कर चुकी है. उनके लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि परिवार की विरासत और भावनात्मक संबंध है.

क्या जमीन सिर्फ खेती की है?

हडलस्टन परिवार की जमीन 1200 एकड़ में फैली है और यह पीढ़ियों से स्थानीय क्षेत्र में मवेशियों की आपूर्ति करती रही है. डेल्सिया बेर और उनकी मां इडा हडलस्टन ने प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया. इडा ने कहा, “मेरी जमीन अमूल्य है. जो कुछ मेरे पास है, मैं उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती हूं.” उनका मानना है कि जमीन को भगवान की दी गई जिम्मेदारी के रूप में संभालना उनकी प्राथमिकता है, न कि पैसों की बढ़ती लालच के चलते बेच देना.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या प्रोजेक्ट बड़ा आर्थिक प्रभाव डाल सकता था?

यह प्रस्ताव सिर्फ हडलस्टन जमीन तक सीमित नहीं था. योजना के तहत 28 संपत्तियों का रीज़ोनिंग करना था, जो कुल 2,000 एकड़ से अधिक है. मेयसविले के सिटी मैनेजर मैट वॉलिंगफोर्ड ने बताया कि डेटा सेंटर निर्माण के दौरान 1,000 से अधिक नौकरियां और 100 स्थायी उच्च वेतन वाली नौकरियां बन सकती हैं. इसके अलावा राज्य का टैरिफ कंपनी को अतिरिक्त पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बाध्य करता है. परियोजना में क्लोज्ड-लूप वाटर सिस्टम और नियंत्रित वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल था.

 

क्या परिवार की चिंता सिर्फ पैसा था?

हडलस्टन परिवार की चिंता केवल पैसों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने जल आपूर्ति, बिजली ग्रिड पर दबाव और उपजाऊ खेती योग्य जमीन के स्थायी नुकसान जैसी बातों को उठाया. उन्होंने कहा, “हमें बेवकूफ किसान कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारी जमीन खत्म हो रही है, तब हमारे भोजन की सुरक्षा भी खतरे में है.” इडा ने बताया कि उनके पति ने घर और जमीन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह वहीं रहना चाहती हैं. परिवार ने साफ कर दिया कि कोई भी वित्तीय ऑफर उनकी स्थिति बदल नहीं सकता.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

AI data centerland preservationgenerational farmlandKentucky farmingHuddleston family

Trending news

ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?