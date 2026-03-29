2180000000 रुपये का ऑफर ठुकराया... जमीन में थी क्या खास बात? अरबों की रकम भी पड़ गई कम

केंटकी के मेसन काउंटी में हडलस्टन परिवार ने $26 मिलियन (लगभग 218 करोड़ रुपये) का ऑफर ठुकरा दिया. कंपनी जमीन पर एक बड़े एआई डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही थी. लेकिन परिवार ने साफ कहा कि उनकी जमीन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है. यह जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार की खेती और मवेशी पालन का हिस्सा रही है और ग्रेट डिप्रेशन जैसे कठिन समय में स्थानीय समुदायों को भोजन मुहैया कराने में मदद कर चुकी है. उनके लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि परिवार की विरासत और भावनात्मक संबंध है.

क्या जमीन सिर्फ खेती की है?

हडलस्टन परिवार की जमीन 1200 एकड़ में फैली है और यह पीढ़ियों से स्थानीय क्षेत्र में मवेशियों की आपूर्ति करती रही है. डेल्सिया बेर और उनकी मां इडा हडलस्टन ने प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया. इडा ने कहा, “मेरी जमीन अमूल्य है. जो कुछ मेरे पास है, मैं उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती हूं.” उनका मानना है कि जमीन को भगवान की दी गई जिम्मेदारी के रूप में संभालना उनकी प्राथमिकता है, न कि पैसों की बढ़ती लालच के चलते बेच देना.

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क्या प्रोजेक्ट बड़ा आर्थिक प्रभाव डाल सकता था?

यह प्रस्ताव सिर्फ हडलस्टन जमीन तक सीमित नहीं था. योजना के तहत 28 संपत्तियों का रीज़ोनिंग करना था, जो कुल 2,000 एकड़ से अधिक है. मेयसविले के सिटी मैनेजर मैट वॉलिंगफोर्ड ने बताया कि डेटा सेंटर निर्माण के दौरान 1,000 से अधिक नौकरियां और 100 स्थायी उच्च वेतन वाली नौकरियां बन सकती हैं. इसके अलावा राज्य का टैरिफ कंपनी को अतिरिक्त पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बाध्य करता है. परियोजना में क्लोज्ड-लूप वाटर सिस्टम और नियंत्रित वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल था.

A mother and daughter in Kentucky have rejected multimillion-dollar offers for their land, offers made by an anonymous tech company trying to build a data center. Ida Huddleston has turned down $4,260,000. Her daughter turned down $22,224,000. Video: @LEX18News pic.twitter.com/O9OB7QlnEB — More Perfect Union (@MorePerfectUS) March 11, 2026

क्या परिवार की चिंता सिर्फ पैसा था?

हडलस्टन परिवार की चिंता केवल पैसों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने जल आपूर्ति, बिजली ग्रिड पर दबाव और उपजाऊ खेती योग्य जमीन के स्थायी नुकसान जैसी बातों को उठाया. उन्होंने कहा, “हमें बेवकूफ किसान कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारी जमीन खत्म हो रही है, तब हमारे भोजन की सुरक्षा भी खतरे में है.” इडा ने बताया कि उनके पति ने घर और जमीन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह वहीं रहना चाहती हैं. परिवार ने साफ कर दिया कि कोई भी वित्तीय ऑफर उनकी स्थिति बदल नहीं सकता.