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Hindi Newsजरा हटके64 साल तक किया इंतजार, फिर 95 साल की उम्र में बने दूल्हा! बुढ़ापे में पूरी हुई जवानी की अधूरी प्रेम कहानी

64 साल तक किया इंतजार, फिर 95 साल की उम्र में बने दूल्हा! बुढ़ापे में पूरी हुई जवानी की अधूरी प्रेम कहानी

95 Year Old Man Marries 90 Year Old Woman: आम तौर पर जहां लोग कुछ महीने या साल भर डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंध जाते हैं, वहीं केन्या के एक जोड़े ने शादी का फैसला करने से पहले पूरे 64 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. उसके बाद जब उन्होंने आखिरकार चर्च में शादी रचाई, तो दूल्हे की उम्र 95 साल और दुल्हन की उम्र 90 साल हो चुकी थी. अब उनकी किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 12:20 PM IST
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Image credit: instagram/@gulftoday
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95 Year Old Man Marries 90 Year Old Woman: दुनिया में आपने प्यार की कई कहानियां सुनी और देखी जाती हैं, लेकिन केन्या से सामने आई एक प्रेम कहानी ने लोगों को हैरान भी कर दिया और भावुक भी. यहां 95 साल के इब्राहिम बोम्बो ने आखिरकार अपनी 90 साल की प्रेमिका ताबिथा वांगुई से शादी कर ली. सबसे दिलचस्प बात ये है कि दोनों ने एक-दूसरे को 6 महीने या 6 साल नहीं, बल्कि पूरे 64 साल तक डेट किया. इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों ने बुढ़ापे में शादी रचाकर लोगों को सच्चे प्यार का मतलब समझा दिया. सोशल मीडिया पर इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. शादी के जोड़े में सजे बुजुर्ग दूल्हा-दुल्हन को देखकर लोग कह रहे हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती. किसी ने इसे 'सदी की सबसे लंबी लव स्टोरी' बताया तो किसी ने 'सच्चे इंतजार का इनाम' कहा.

जवानी में शुरू हुई थी प्रेम कहानी

इब्राहिम और ताबिथा की मुलाकात 1960 के दशक में हुई थी. उस समय दोनों जवान थे और पहली मुलाकात के बाद ही एक-दूसरे को पसंद करने लगे. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. इब्राहिम ने ताबिथा को प्रपोज भी किया, लेकिन ताबिथा ने शादी के लिए तुरंत हां नहीं की. ताबिथा का मानना था कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं चलते. वह किसी भी फैसले से पहले पूरी तरह भरोसा करना चाहती थीं. इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए जल्दबाजी नहीं की. हालांकि दोनों ने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा.

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महिला को नहीं था पुरुषों पर जल्दी भरोसा

ताबिथा ने शादी के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि कई पुरुष समय के साथ बदल जाते हैं. वह यह देखना चाहती थीं कि क्या इब्राहिम सच में जिंदगीभर उनका साथ निभाएंगे या नहीं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने उनसे प्यार जरूर किया, लेकिन शादी के लिए मुझे पूरा भरोसा चाहिए था. अब 64 साल बाद मुझे यकीन हो गया कि ये इंसान आखिर तक मेरा साथ निभाएगा. ताबिथा की यह बात सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है. लोग कह रहे हैं कि इतना धैर्य आज के समय में शायद ही किसी रिश्ते में देखने को मिलता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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64 साल तक साथ रहे, फिर चर्च में की शादी

दोनों ने इतने सालों तक बिना शादी किए साथ में जिंदगी बिताई. उन्होंने परिवार संभाला, बच्चों की परवरिश की और हर मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ दिया. मगर कानूनी और धार्मिक तरीके से शादी नहीं की थी. आखिरकार अंत में दोनों ने चर्च में शादी करने का फैसला लिया. शादी के दिन दोनों जोड़ा पहनकर बेहद खुश नजर आए. परिवार, रिश्तेदार, बच्चे और पोते-पोतियां भी इस खास मौके पर शामिल हुए. पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला. वीडियो में बुजुर्ग दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते नजर आए. अब यह सीन लोगों का दिल जीत रहा है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- यही है असली प्यार

इस शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि आजकल लोग कुछ महीनों में रिश्ता तोड़ देते हैं और इन्होंने 64 साल तक इंतजार किया. दूसरे ने कहा कि यह कहानी बताती है कि प्यार उम्र नहीं देखता. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इतना लंबा डेटिंग पीरियड शायद दुनिया में पहली बार देखा होगा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आज की पीढ़ी को इस जोड़ी से धैर्य और भरोसा सीखना चाहिए.

रिश्तों पर लोगों को मिला बड़ा संदेश

यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि भरोसे, धैर्य और साथ निभाने की मिसाल बन गई है. आज के दौर में जहां रिश्ते छोटी-छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहीं इब्राहिम और ताबिथा ने 64 साल तक एक-दूसरे का साथ निभाकर दिखा दिया कि सच्चा प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता है. केन्या की यह अनोखी शादी अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग कह रहे हैं कि अगर प्यार सच्चा हो, तो इंतजार भी छोटा लगने लगता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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