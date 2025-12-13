ना बैठी, ना हटी… 3 दिन तक पेड़ को गले लगाए रही महिला, वजह जानकर सोच में पड़ जाएंगे

दुनिया में विरोध जताने के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शांति, धैर्य और प्रतीकात्मक कदम से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं. केन्या की जलवायु कार्यकर्ता ट्रूफेना मुथोनी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने लगातार 72 घंटे तक एक पेड़ को गले लगाकर न सिर्फ अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. उनका यह शांतिपूर्ण विरोध अब दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है.

72 घंटे का शांतिपूर्ण विरोध

केन्या की जलवायु कार्यकर्ता ट्रूफेना मुथोनी ने लगातार 72 घंटे तक एक पेड़ को गले लगाकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले उन्होंने 48 घंटे तक पेड़ को गले लगाकर रिकॉर्ड बनाया था. इस बार उन्होंने न्येरी शहर में एक सरकारी परिसर के भीतर खड़े स्थानीय पेड़ को चुना. मुथोनी का कहना है कि यह विरोध मतभेदों से ऊपर उठकर सीधे इंसानियत को जगाने का तरीका है. उनका मानना है कि प्रकृति को बचाने के लिए शांति और संवेदना सबसे बड़ा हथियार है.

नींद आई, समर्थकों ने जगाया

इस कठिन चुनौती के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ट्रूफेना मुथोनी को नींद आने लगी. हालांकि उनके समर्थकों ने तुरंत उन्हें जगाया और उनका हौसला बढ़ाया. इतना ही नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक पर्यवेक्षकों की फीस भी उनके समर्थकों ने मिलकर अदा की. मुथोनी ने बताया कि उनका उद्देश्य किसी रिकॉर्ड से ज्यादा लोगों को जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रही वनों की कटाई के खतरे के प्रति जागरूक करना है. उनका यह प्रयास एक सामूहिक आंदोलन का रूप लेता दिखा.

कपड़ों के रंगों में छुपा संदेश

मुथोनी ने अपने कपड़ों के रंगों का भी खास मतलब बताया. उनके अनुसार काला रंग अफ्रीकी शक्ति और मजबूती, हरा रंग पुनर्वनीकरण और उम्मीद, लाल रंग आदिवासी साहस और नीला रंग पानी व समुद्र की रक्षा का प्रतीक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीकी देशों से कार्बन उत्सर्जन भले ही कम हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर असर इन्हीं देशों को झेलना पड़ेगा. ऐसे में ट्रूफेना मुथोनी का यह शांत संदेश पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन गया है.