Viral News: 71 की उम्र में महिला ने दिखाई गजब की डेरिंग, 13000 फुट की ऊंचाई से लगाई ऐसी छलांग कि जज्बा देख करेंगे सैल्यूट!
Viral News: 71 की उम्र में महिला ने दिखाई गजब की डेरिंग, 13000 फुट की ऊंचाई से लगाई ऐसी छलांग कि जज्बा देख करेंगे सैल्यूट!

Viral News: 71 साल की केरल की लीला जोस ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग कर इतिहास रच दिया. बेटे अनीश ने दुबई में उनका सपना पूरा कराया. करीब 2 लाख रुपये खर्च कर यह एडवेंचर कराया गया, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:10 AM IST
Viral News: 71 की उम्र में महिला ने दिखाई गजब की डेरिंग, 13000 फुट की ऊंचाई से लगाई ऐसी छलांग कि जज्बा देख करेंगे सैल्यूट!

Viral News: कहते हैं कि अगर हौसला और जज्बा हो तो उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती. केरल की रहने वाली 71 साल की लीला जोस ने यही साबित कर दिखाया. उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग कर इतिहास रच दिया और अब वह इस ऊंचाई से छलांग लगाने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं. लीला सालों से इस सपने को अपने दिल में सहेजकर रखे हुई थीं, जिसे आखिरकार उन्होंने पूरा कर लिया. उनकी ये उपलब्धि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

सपनों पर नहीं लगाई उम्र की रोक

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, लीला जब भी अपने शहर के ऊपर हवाई जहाजों को उड़ते देखती थीं, तो उनके मन में भी आसमान में उड़ने की ख्वाहिश जागती थी. उन्होंने कई बार अपनी हमउम्र महिलाओं से स्काईडाइविंग का जिक्र किया, लेकिन लोग इसे मजाक में उड़ा देते थे. उन्हें लगता था कि इतनी उम्र में ये मुमकिन नहीं. मगर लीला ने कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया. उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिल जवान हो तो उम्र सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज एक नंबर है, हौसले से हर मंजिल हासिल की जा सकती है.

बेटे ने पूरा किया सपना

लीला पिछले महीने दुबई गई थीं, जहां उनका बेटा अनीश सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करता है. यात्रा के दौरान उन्होंने बेटे से अपनी स्काईडाइविंग की ख्वाहिश साझा की. पहले तो बेटे को लगा कि मां मजाक कर रही हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें यकीन हुआ कि वो गंभीर हैं, तो उन्होंने मां के सपने को पूरा करने का फैसला किया. अनीश ने मां को रोकने के बजाय उनके जज्बे का सम्मान किया और इस एडवेंचर को संभव बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली.

2 लाख रुपये में पूरा हुआ सपना

अनीश ने दुबई की एक प्रोफेशनल स्काईडाइविंग टीम के साथ टेंडम जंप बुक कराया. टीम को भी यह जानकर हैरानी हुई कि 71 साल की महिला छलांग लगाने जा रही है. अनीश ने उड़ान, प्रशिक्षक और वीडियोग्राफी सहित पूरे एडवेंचर पर करीब 2 लाख रुपये खर्च किए. छलांग के दौरान लीला बेहद आत्मविश्वास से भरी नजर आईं और जमीन पर उतरने के बाद उनका चेहरा खुशी से चमक उठा. यह पल न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए यादगार बन गया. लीला ने दिखा दिया कि जिंदगी जीने के लिए उम्र नहीं, बल्कि हिम्मत मायने रखती है.

