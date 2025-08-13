सोचा था ये कोई फाइव स्टार अपार्टमेंट है, पर हकीकत में निकला गांव का आंगनबाड़ी! अंदर का नजारा आपको भी चौंका देगा

Kerala Anganwadi in Malappuram Village: केरल के मलप्पुरम जिले के आलमकोड पंचायत के चिय्यनूर में बना एक आंगनबाड़ी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वजह है इसका बिल्कुल बदला हुआ रूप जो पहली नजर में किसी मॉडर्न सर्विस अपार्टमेंट जैसा लगता है. इस शानदार बदलाव के पीछे हैं इंजीनियर और पंचायत सदस्य अब्दुल माजिद टीए, जिन्होंने इसे अपने चुनावी वादे के तहत न केवल नया रूप दिया बल्कि बच्चों के लिए इसे बेहद आरामदायक और आकर्षक बनाया.

अंदर का नज़ारा कैसा है?

पुराने कार्टून-पेंट वाले दीवारों को हटाकर अब यहां पेस्टल कलर की दीवारें, धूप से भरपूर कमरे, फिश टैंक और सुकून देने वाला इंटीरियर है. करीब 1,300 स्क्वायर फीट में बना यह आंगनबाड़ी पूरी तरह एयर-कंडीशंड है और इसमें मॉड्यूलर किचन, टीवी, वाई-फाई, कुशन वाली सीटें और बच्चों के खेलने के लिए अलग जोन भी है.

कितना खर्च आया और पैसे कहां से आए?

अब्दुल माजिद ने बताया कि पुराने एस्बेस्टस की छत वाले बिल्डिंग की हालत बेहद खराब थी. शुरुआत में मलप्पुरम जिला पंचायत सदस्य अरीफा नसर ने ₹15 लाख का बजट पास किया, लेकिन बाद में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹10 लाख और दिए गए. कुल मिलाकर 25 लाख में इसका रूपांतरण हुआ, जिसमें से ₹3 लाख इंटीरियर और उपकरणों पर खर्च हुए.

क्या था सबसे बड़ा मकसद?

माजिद का कहना है कि वह ऐसा स्थान बनाना चाहते थे, जो बच्चों की नई पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाए, लेकिन पारंपरिक केरल की झलक भी हो. यहां मैट फिनिश दीवारें, स्टील और ग्लास कंटेनर वाला प्लास्टिक-फ्री किचन, और साफ-सुथरे बैठने की व्यवस्था है. कुछ लोगों ने यूपीवीसी और टेफ्लॉन ग्लास के इस्तेमाल पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, लेकिन माजिद का कहना है कि आज के बच्चे ऐसे माहौल के आदी हैं क्योंकि वे मॉल जैसी जगहों पर जाते रहते हैं. साथ ही, यहां बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है. फिलहाल यह आधुनिक आंगनबाड़ी 23 बच्चों की देखभाल कर रहा है, जहां उन्हें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि साफ-सुथरे और आरामदायक माहौल में खेलने और सीखने का मौका मिल रहा है.