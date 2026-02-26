Advertisement
trendingNow13123653
Hindi Newsजरा हटकेमंदिर में हादसा! उत्सव के बीच बेकाबू हाथी का तांडव, युवक को सूंड से उठा- उठाकर पटका

मंदिर में हादसा! उत्सव के बीच बेकाबू हाथी का तांडव, युवक को सूंड से उठा- उठाकर पटका

Kerala Temple Elephant Attack: केरल के अन्नमनाडा महादेव मंदिर के वलियाविलक्कु उत्सव में पालतू हाथी बेकाबू होकर 26 साल के विवेक पर हमला कर बैठा. युवक गंभीर घायल है और अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद कार्यक्रम रोका गया, पुलिस और वन विभाग ने स्थिति संभाली.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदिर में हादसा! उत्सव के बीच बेकाबू हाथी का तांडव, युवक को सूंड से उठा- उठाकर पटका

केरल के मंदिर उत्सव आमतौर पर रंग, रोशनी, पंचारीमेलम की गूंज और सजे-धजे हाथियों की शाही मौजूदगी के लिए मशहूर होते हैं. लेकिन त्रिशूर जिले के अन्नमनाडा महादेव मंदिर में चल रहा वलियाविलक्कु उत्सव उस वक्त डरावने मंजर में बदल गया, जब एक पालतू हाथी अचानक बेकाबू हो गया. जुलूस शुरू होने से ठीक पहले हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं की सांसें थाम दीं. देखते ही देखते खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया और लोग जान बचाकर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हाथी ने एक युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया. इस घटना ने मंदिर उत्सवों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

 उत्सव के बीच बेकाबू हुआ हाथी

केरल के त्रिशूर जिले स्थित अन्नमनाडा महादेव मंदिर में वलियाविलक्कु उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, समारोह की तैयारियों के बीच एक पालतू हाथी अचानक उग्र हो गया और उसने 26 वर्षीय विवेक पर हमला कर दिया. हाथी ने युवक को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद श्रद्धालु कुछ पल के लिए सन्न रह गए. कुछ ही सेकंड में मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे.

ये भी पढ़ें:  मुगलों के काल भी थे... महाराणा प्रताप के साथ मिलकर कैसे रची अकबर की हार की पटकथा?

Add Zee News as a Preferred Source

 शीवेली जुलूस से पहले मची भगदड़

बताया गया कि हादसा उस समय हुआ जब वलियाविलक्कु समारोह के तहत शीवेली जुलूस की तैयारियां चल रही थीं. इसी बीच प्रसिद्ध पंचारीमेलम शुरू होने वाला था, जिसका नेतृत्व पेरुवनम कुट्टन मरार करने वाले थे. कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने पूरे आयोजन को हिला कर रख दिया. श्रद्धालु और आयोजक तुरंत हरकत में आए और घायल युवक की मदद के लिए दौड़ पड़े. स्थिति को संभालने के लिए कार्यक्रम को तुरंत रोक दिया गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों को बुरी तरह दहला दिया.

 

 अस्पताल में भर्ती, प्रशासन अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायल विवेक को तुरंत अंगमाली स्थित अपोलो एडलक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एहतियातन उत्सव की सभी रस्में अस्थायी रूप से रोक दीं. माला पुलिस मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली और अतिरिक्त बल तैनात किया गया. वहीं वन विभाग की एलीफेंट स्क्वॉड टीम ने हाथी को शांत कर नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Kerala temple elephant attackValiyavilakku festival incidentAnnamnada Mahadeva temple

Trending news

'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
Punjab news in hindi
'CM भी दिया जाना चाहिए था रोल', पंजाब पुलिस के ‘प्री-वेडिंग शूट’ पर भड़के मजीठिया
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
social media
'प्लेटफॉर्म्स सही रेवेन्यू साझा करें नहीं तो...', अश्विनी वैष्णव की बड़ी चेतावनी
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?