मंदिर में हादसा! उत्सव के बीच बेकाबू हाथी का तांडव, युवक को सूंड से उठा- उठाकर पटका

केरल के मंदिर उत्सव आमतौर पर रंग, रोशनी, पंचारीमेलम की गूंज और सजे-धजे हाथियों की शाही मौजूदगी के लिए मशहूर होते हैं. लेकिन त्रिशूर जिले के अन्नमनाडा महादेव मंदिर में चल रहा वलियाविलक्कु उत्सव उस वक्त डरावने मंजर में बदल गया, जब एक पालतू हाथी अचानक बेकाबू हो गया. जुलूस शुरू होने से ठीक पहले हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं की सांसें थाम दीं. देखते ही देखते खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया और लोग जान बचाकर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हाथी ने एक युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया. इस घटना ने मंदिर उत्सवों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

उत्सव के बीच बेकाबू हुआ हाथी

केरल के त्रिशूर जिले स्थित अन्नमनाडा महादेव मंदिर में वलियाविलक्कु उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, समारोह की तैयारियों के बीच एक पालतू हाथी अचानक उग्र हो गया और उसने 26 वर्षीय विवेक पर हमला कर दिया. हाथी ने युवक को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद श्रद्धालु कुछ पल के लिए सन्न रह गए. कुछ ही सेकंड में मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे.

शीवेली जुलूस से पहले मची भगदड़

बताया गया कि हादसा उस समय हुआ जब वलियाविलक्कु समारोह के तहत शीवेली जुलूस की तैयारियां चल रही थीं. इसी बीच प्रसिद्ध पंचारीमेलम शुरू होने वाला था, जिसका नेतृत्व पेरुवनम कुट्टन मरार करने वाले थे. कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने पूरे आयोजन को हिला कर रख दिया. श्रद्धालु और आयोजक तुरंत हरकत में आए और घायल युवक की मदद के लिए दौड़ पड़े. स्थिति को संभालने के लिए कार्यक्रम को तुरंत रोक दिया गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों को बुरी तरह दहला दिया.

अस्पताल में भर्ती, प्रशासन अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायल विवेक को तुरंत अंगमाली स्थित अपोलो एडलक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एहतियातन उत्सव की सभी रस्में अस्थायी रूप से रोक दीं. माला पुलिस मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली और अतिरिक्त बल तैनात किया गया. वहीं वन विभाग की एलीफेंट स्क्वॉड टीम ने हाथी को शांत कर नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है.