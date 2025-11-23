भयानक एक्सीडेंट में दुल्हन की टूटी रीढ़, टूटने वाली थी शादी... फिर फैमिली ने लिया चौंकाने वाला फैसला

Hospital Marriage: केरल की एक शादी उस समय इमोशनल मोमेंट बन गई जब दुल्हन अवनी और उनके होने वाले पति शेरोन ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही शादी कर ली. अवनी अलप्पुझा की स्कूल टीचर हैं. वो मेकअप के लिए जा रही थीं तभी कार हादसे में घायल हो गईं और उन्हें तुरंत कोच्चि के लेकशोर हॉस्पिटल लाया गया. दिन बेहद शुभ माना गया था, इसलिए दोनों परिवारों ने शादी रद्द न करने का फैसला किया.

इस अनोखी शादी में क्या हुआ?

डॉक्टरों, नर्सों और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में अवनी और इंजीनियरिंग प्रोफेसर शेरोन ने बिना संगीत, बिना सजावट और बिना किसी धूमधाम के फेरे लिए. अस्पताल प्रशासन ने कपल की भावनाओं को समझते हुए इमरजेंसी विभाग में शादी की अनुमति दे दी. हादसा रात करीब 3 बजे हुआ, जब अवनी कुछ रिश्तेदारों के साथ मेकअप के लिए कुमाराकॉम जा रही थीं. ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई. लोगों ने तुरंत मदद की और सबको कोट्टायम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट होने के कारण अवनी को 70 किलोमीटर दूर एर्नाकुलम के लेकशोर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया.

परिवारों ने शादी टालने से इनकार क्यों किया?

शेरोन तुरंत अस्पताल पहुंचे और दोनों परिवारों ने अस्पताल स्टाफ से कहा कि शादी तय समय पर ही करनी है. डॉक्टरों से सलाह-मशविरा कर इमरजेंसी वार्ड में एक सिंपल वैवाहिक समारोह कराया गया, जिसमें अवनी की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया. वीडियो वायरल होने पर लोग इसे शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म ‘विवाह’ से जोड़ने लगे.

शादी पर इंटरनेट की क्या प्रतिक्रिया रही?

कई यूजर्स ने कहा, “इस तरह का प्यार ‘विवाह’ की याद दिलाता है.” एक ने लिखा, “सच्चा प्यार और इंसानियत अभी भी जिंदा है.” कुछ ने सवाल भी उठाया, “उसे ठीक होने दो, अस्पताल के बेड पर शादी की क्या जल्दी?” लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे सच्चे प्यार का प्रतीक बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, शेरोन ने बताया कि वे कई सालों से साथ थे और दोनों परिवार उनकी रिलेशनशिप को पहले ही स्वीकार कर चुके थे. हादसे ने पल भर में सब बदल दिया, लेकिन कपल ने शादी टालने से मना कर दिया. अब अवनी को पूरी देखभाल की ज़रूरत है, और शेरोन को भरोसा है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगी.