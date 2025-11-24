Advertisement
एक्सीडेंट ने तोड़ा शरीर, पर नहीं तोड़ पाया रिश्ता! दूल्हे ने हॉस्पिटल में लिए सात फेरे, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Viral Video: केरल में शादी से पहले दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दूल्हे ने वादा निभाते हुए अस्पताल में ही सात फेरे लिए. भावुक वीडियो वायरल हो गया. लोग इसे फिल्म ‘विवाह’ का रियल वर्जन बताते हुए कपल की सच्ची मोहब्बत की तारीफ कर रहे हैं.

|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:33 PM IST
2006 की फिल्म विवाह में प्रेम का पूजा से हर हालत में विवाह रचाना लोगों के दिल पर छाप छोड़ गया था. अब केरल से आई एक सच्ची घटना उसी फिल्म की याद ताजा कर रही है. यहां शादी से कुछ घंटे पहले होने वाली दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह बुरी तरह चोटिल हो गई. लेकिन दूल्हे ने न रिश्ता छोड़ा, न वादा तोड़ा. वह सीधे अस्पताल पहुंचा और वहीं सात फेरे लेकर शादी रचा ली. यह दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे विवाह का रियल लाइफ वर्जन बता रहे हैं और कपल के प्यार की तारीफ करते नहीं थक रहे.

 एक्सीडेंट के बाद भी नहीं टूटा हौसला

केरल की इस भावुक कहानी की शुरुआत तब होती है, जब दुल्हन अविन का अचानक कार एक्सीडेंट हो जाता है. शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और दोनों परिवार बड़े उत्साह से इस पल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुर्घटना ने माहौल gloom कर दिया. अविन को तुरंत कोच्चि के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह घायल है और कुछ दिनों तक हिल-डुल नहीं सकती. हालांकि चोटों के बावजूद दोनों परिवारों ने शादी कैंसिल न करने का फैसला किया. दूल्हा शेरोन भी अपने वादे पर अडिग रहा. वह बोला, “शादी तो आज ही होगी, चाहे जगह बदले, रस्म नहीं बदलेगी.”

 अस्पताल बना शादी का मंडप

PTI रिपोर्ट के अनुसार, सही मुहूर्त और तारीख को ध्यान में रखते हुए दूल्हे शेरोन ने अस्पताल में ही शादी रचाने का निर्णय लिया. इससे पहले उसने अस्पताल प्रशासन से खास अनुमति ली. इसके बाद इमरजेंसी वार्ड को हल्का-सा खाली किया गया ताकि बिना किसी तामझाम के एक छोटा-सा समारोह हो सके. डॉक्टर, नर्सें और दोनों परिवारों के कुछ सदस्य इस अनोखी शादी के गवाह बने. पूरे माहौल में भावनाएं और प्यार एक साथ बह रहा था. दुल्हन स्ट्रेचर पर लेटी रही और दूल्हे ने पारंपरिक तरीके से विवाह की प्रतिज्ञाएं लीं. इस दौरान वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं.

 

 दूल्हे ने बेड पर ही पहनाई शादी की थाली

इस अनोखे विवाह का सबसे भावुक पल वह था, जब शेरोन ने अस्पताल के बेड पर लेटी अविन के गले में शादी की थाली (मंगलसूत्र) पहना दी. जैसे ही उसने यह रस्म पूरी की, परिवारजन भावुक होकर रो पड़े. शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. कई यूजर्स ने इसे ‘विवाह’ फिल्म का असली जीवन वाला दृश्य बताया. कुछ ही घंटों में वीडियो को 1.5 लाख से अधिक व्यूज मिल गए और हजारों लोगों ने लाइक किया. लोगों ने लिखा कि असली प्यार यही होता है, परिस्थितियों के बदलने पर भी रिश्ता नहीं बदलता. 

