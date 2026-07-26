/कॉलेज केयरटेकर के रिटायरमेंट पर स्टूडेंट्स ने दिया ऐसा सरप्राइज! फूट-फूटकर रो पड़ा बुजुर्ग, दिल जीत रहा वायरल Video

इस भावुक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग छात्रों की तारीफ कर रहे हैं और इस खूबसूरत पहल को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि किसी भी संस्थान की पहचान सिर्फ वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों से नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाला हर व्यक्ति उसकी पहचान बनाता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से ही कॉलेज घर जैसा महसूस होता है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि सम्मान और प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता. कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में, जहां लोग अक्सर अपने आसपास काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं इन छात्रों ने दिखाया कि छोटी-सी कोशिश भी किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी ला सकती है.