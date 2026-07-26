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कॉलेज केयरटेकर के रिटायरमेंट पर स्टूडेंट्स ने दिया ऐसा सरप्राइज! फूट-फूटकर रो पड़ा बुजुर्ग, दिल जीत रहा वायरल Video

केरल के एक डेंटल कॉलेज के छात्रों ने अपने केयरटेकर के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया. सालों तक बिना किसी उम्मीद के छात्रों की मदद करने वाले कर्मचारी को जब उनकी तस्वीर वाला खास फोटो फ्रेम मिला तो वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए और खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक पड़े. सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:18 PM IST
कॉलेज केयरटेकर के रिटायरमेंट पर स्टूडेंट्स ने दिया ऐसा सरप्राइज! फूट-फूटकर रो पड़ा बुजुर्ग, दिल जीत रहा वायरल Video
Image Credit: Image credit: instagram/@haripriya.hamesh

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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