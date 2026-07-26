/कॉलेज केयरटेकर के रिटायरमेंट पर स्टूडेंट्स ने दिया ऐसा सरप्राइज! फूट-फूटकर रो पड़ा बुजुर्ग, दिल जीत रहा वायरल Video

स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं, जो सीधे पढ़ाई से जुड़े नहीं होते, लेकिन छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है. कोई सिक्योरिटी गार्ड बनकर सुरक्षा करता है, कोई सफाई कर्मचारी कैंपस को साफ रखता है और कोई केयरटेकर हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है.
अक्सर छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज छोड़ देते हैं और नई जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ बने रिश्ते हमेशा याद रहते हैं. केरल के एक डेंटल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां छात्रों ने अपने कॉलेज के केयरटेकर के प्रति सम्मान जताने के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ डेंटल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के केयरटेकर के लिए एक खास पल तैयार करते हैं. छात्र उन्हें एक खूबसूरत फोटो फ्रेम देते हैं, जिसमें उनकी तस्वीर लगी होती है. जैसे ही केयरटेकर उस तोहफे को देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं. शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन छात्रों की वह इतने सालों तक मदद करते रहे, वही छात्र एक दिन उनके लिए ऐसा यादगार पल तैयार करेंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र उन्हें गले लगाते हैं और उनके काम व समर्पण के लिए धन्यवाद कहते हैं. इस दौरान केयरटेकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल आते हैं. वहां मौजूद कई छात्र भी इस भावुक पल को देखकर भावुक हो जाते हैं.
बताया जा रहा है कि यह केयरटेकर लंबे समय से कॉलेज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे. वह हर दिन छात्रों की मदद के लिए तैयार रहते थे. कभी किसी छात्र की परेशानी में साथ खड़े होते तो कभी बिना किसी शिकायत के अपनी ड्यूटी पूरी करते. छात्रों ने बताया कि उनके लिए वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि कॉलेज परिवार का हिस्सा थे. इसलिए उन्होंने सोचा कि पढ़ाई पूरी करने और कॉलेज से आगे बढ़ने से पहले उन्हें ऐसा सम्मान दिया जाए, जिसे वह हमेशा याद रख सकें. छात्रों ने किसी महंगे गिफ्ट की जगह प्यार और सम्मान को चुना. यही वजह रही कि यह छोटा-सा तोहफा केयरटेकर के लिए जिंदगी का सबसे खास पल बन गया.
इस भावुक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग छात्रों की तारीफ कर रहे हैं और इस खूबसूरत पहल को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि किसी भी संस्थान की पहचान सिर्फ वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों से नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाला हर व्यक्ति उसकी पहचान बनाता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से ही कॉलेज घर जैसा महसूस होता है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि सम्मान और प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता. कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में, जहां लोग अक्सर अपने आसपास काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं इन छात्रों ने दिखाया कि छोटी-सी कोशिश भी किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी ला सकती है.
यह वीडियो सिर्फ एक सरप्राइज का नहीं, बल्कि उन लोगों को याद करने का संदेश देता है, जो हर दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं. कई बार हम अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों के योगदान को भूल जाते हैं, लेकिन उनका काम हमारी जिंदगी को आसान बनाता है. केरल के इन छात्रों ने साबित कर दिया कि सम्मान जताने के लिए किसी खास मौके या बड़े खर्च की जरूरत नहीं होती. दिल से किया गया छोटा-सा प्रयास भी किसी के लिए जिंदगीभर की याद बन सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रहा है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.