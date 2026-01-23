ऐसा क्या हुआ, लोहे की जाली में खुद को कर डाला कैद? Viral Video के पीछे छिपी है एक दर्दनाक कहानी; जानें वजह

Shocking Video: केरल से सामने आए इस वीडियो में एक आदमी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा दिखता है, जिसके पूरे शरीर पर लोहे के तारों का जाल लिपटा हुआ है. यह जाल किसी पिंजरे की तरह उसके चारों ओर बना हुआ है, जिससे वह मुश्किल से चल पा रहा है. कुछ सेकेंड बाद वह धीरे-धीरे घर से बाहर निकलता है, मानो दिखाना चाहता हो कि अब आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता.

यह वीडियो क्यों बनाया गया?

इस अजीब वीडियो को हाल ही में केरल में हुई एक दर्दनाक घटना से जोड़ा जा रहा है, जहां दीपक नाम के युवक की मौत एक वायरल आरोप वाले वीडियो के बाद हो गई. माना जा रहा है कि लोहे के जाल वाला यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर होने वाली सार्वजनिक बदनामी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है. 21 जनवरी को शेयर हुए इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा बार देखा गया. कुछ लोगों ने लिखा कि कैसे एक आदमी को लगातार ट्रोल किया गया और उसकी जान चली गई. वहीं कई लोगों ने इसे क्रिएटिव सैटायर बताया और कुछ ने इसे एक परफेक्ट सॉल्यूशन तक कह दिया.

लोग इसे समर्थन क्यों दे रहे हैं?

कई यूजर्स का कहना था कि अब पुरुषों को खुद को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे. किसी ने लिखा कि अगर इसी तरह घर से निकला जाए तो शायद झूठे आरोपों से बचा जा सके. इस सोच ने बहस को और भी गहरा कर दिया. लोहे के जाल वाले वीडियो से पहले दो और क्लिप वायरल हुए थे, जिनमें लोग बस में खुद को कार्डबोर्ड के डिब्बों से ढक कर सफर कर रहे थे. एक वीडियो में तो बस कंडक्टर टिकट बांटते हुए अपने शरीर पर कार्डबोर्ड लगाए दिखा, जिस पर मेंस कमीशन लिखा था.

Even the bus conductors are not safe from sicko females. https://t.co/yhm9dZlBQ2 pic.twitter.com/OLEAkSdxa7 (@Try2StopME) January 20, 2026

दीपक के साथ क्या हुआ था?

गोविंदपुरम के रहने वाले दीपक एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे. 16 जनवरी को एक महिला ने बस में उनके खिलाफ कथित बदसलूकी का 18 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया. यह क्लिप तेजी से वायरल हुई और दीपक पर सोशल मीडिया में ट्रायल शुरू हो गया. पुलिस के मुताबिक, दीपक ने आरोपों से इनकार किया था और उन्हें झूठा और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे. लेकिन 18 जनवरी को वह मृत पाए गए, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया. दीपक की मौत के बाद सामने आए ये वीडियो कुछ लोगों के लिए विरोध और समाज पर कटाक्ष हैं, जबकि दूसरों के लिए यह गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं.