Hindi Newsजरा हटकेऐसा क्या हुआ, लोहे की जाली में खुद को कर डाला कैद? Viral Video के पीछे छिपी है एक दर्दनाक कहानी; जानें वजह

ऐसा क्या हुआ, लोहे की जाली में खुद को कर डाला कैद? Viral Video के पीछे छिपी है एक दर्दनाक कहानी; जानें वजह

Kerala Viral Video: केरल में लोहे के जाल में लिपटा शख्स घर से बाहर निकला और सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया, जहां लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह पब्लिक शेमिंग के डर की सबसे खौफनाक तस्वीर है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:58 AM IST
ऐसा क्या हुआ, लोहे की जाली में खुद को कर डाला कैद? Viral Video के पीछे छिपी है एक दर्दनाक कहानी; जानें वजह

Shocking Video: केरल से सामने आए इस वीडियो में एक आदमी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा दिखता है, जिसके पूरे शरीर पर लोहे के तारों का जाल लिपटा हुआ है. यह जाल किसी पिंजरे की तरह उसके चारों ओर बना हुआ है, जिससे वह मुश्किल से चल पा रहा है. कुछ सेकेंड बाद वह धीरे-धीरे घर से बाहर निकलता है, मानो दिखाना चाहता हो कि अब आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता.

यह वीडियो क्यों बनाया गया?

इस अजीब वीडियो को हाल ही में केरल में हुई एक दर्दनाक घटना से जोड़ा जा रहा है, जहां दीपक नाम के युवक की मौत एक वायरल आरोप वाले वीडियो के बाद हो गई. माना जा रहा है कि लोहे के जाल वाला यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर होने वाली सार्वजनिक बदनामी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है. 21 जनवरी को शेयर हुए इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा बार देखा गया. कुछ लोगों ने लिखा कि कैसे एक आदमी को लगातार ट्रोल किया गया और उसकी जान चली गई. वहीं कई लोगों ने इसे क्रिएटिव सैटायर बताया और कुछ ने इसे एक परफेक्ट सॉल्यूशन तक कह दिया.

लोग इसे समर्थन क्यों दे रहे हैं?

कई यूजर्स का कहना था कि अब पुरुषों को खुद को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे. किसी ने लिखा कि अगर इसी तरह घर से निकला जाए तो शायद झूठे आरोपों से बचा जा सके. इस सोच ने बहस को और भी गहरा कर दिया. लोहे के जाल वाले वीडियो से पहले दो और क्लिप वायरल हुए थे, जिनमें लोग बस में खुद को कार्डबोर्ड के डिब्बों से ढक कर सफर कर रहे थे. एक वीडियो में तो बस कंडक्टर टिकट बांटते हुए अपने शरीर पर कार्डबोर्ड लगाए दिखा, जिस पर मेंस कमीशन लिखा था.

 

 

दीपक के साथ क्या हुआ था?

गोविंदपुरम के रहने वाले दीपक एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे. 16 जनवरी को एक महिला ने बस में उनके खिलाफ कथित बदसलूकी का 18 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया. यह क्लिप तेजी से वायरल हुई और दीपक पर सोशल मीडिया में ट्रायल शुरू हो गया. पुलिस के मुताबिक, दीपक ने आरोपों से इनकार किया था और उन्हें झूठा और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे. लेकिन 18 जनवरी को वह मृत पाए गए, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया. दीपक की मौत के बाद सामने आए ये वीडियो कुछ लोगों के लिए विरोध और समाज पर कटाक्ष हैं, जबकि दूसरों के लिए यह गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं.

 

 

 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Keralatrendingonline shaming

