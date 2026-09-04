/जिस बस के साथ गुजारे 8 साल, नौकरी के लास्ट दिन उसे चूमकर भावुक हुआ ड्राइवर! KSRTC का Video वायरल

पॉल की कहानी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं है. न कोई बड़ा आयोजन हुआ और न ही रिटायरमेंट पार्टी का शोर. बस एक ड्राइवर था, एक बस थी और आठ साल का साथ. आखिरी शिफ्ट खत्म हुई. बस डिपो में पार्क हुई और पॉल ने उसे एक आखिरी बार देखा. फिर झुककर उसे चूम लिया. शायद यही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है. 18 साल की नौकरी खत्म होने से पहले पॉल ने किसी भाषण या बड़े जश्न के बजाय उस बस को धन्यवाद कहा, जिसके साथ उनकी जिंदगी के आठ साल सड़क पर गुजर गए. कभी-कभी विदाई के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती. एक छोटा सा इशारा ही बता देता है कि सामने वाली चीज या इंसान हमारे लिए कितना मायने रखता था. पॉल कुरियन और उनकी बस की यह लास्ट मुलाकात कुछ ऐसी ही कहानी कहती है.