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जिस बस के साथ गुजारे 8 साल, नौकरी के लास्ट दिन उसे चूमकर भावुक हुआ ड्राइवर! KSRTC का Video वायरल

केरलम में एक बस ड्राइवर का अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 18 साल तक KSRTC में ड्राइवर रहे पॉल कुरियन ने करीब 8 साल तक एक ही बस को इडुक्की-कुमिली रूट पर चलाया. अपनी लास्ट शिफ्ट पूरी करने के बाद जब वह बस पार्क करके जाने लगे तो उन्होंने बस को झुककर चूमा और भावुक अंदाज में विदाई दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 04, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:26 PM IST
जिस बस के साथ गुजारे 8 साल, नौकरी के लास्ट दिन उसे चूमकर भावुक हुआ ड्राइवर! KSRTC का Video वायरल
Image Credit: 18 साल की ड्यूटी के बाद बस को चूमकर दी विदाई! Image credit: X/@T_Investor_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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