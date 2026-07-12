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35 साल बाद निभाया दोस्ती का वादा! 1,000 रुपये उधार के बदले लौटाए 25,000; पुराने दोस्त को ढूंढने में छानी कई राज्यों की खाक

आज के समय में, जहां लोग छोटे-छोटे उधार भी भूल जाते हैं, वहीं केरल के एक शख्स ने ईमानदारी और दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. करीब 35 साल पहले सऊदी अरब में अपने दोस्त से लिए गए लगभग 1,000 रुपये के उधार को चुकाने के लिए वह हजारों किलोमीटर का सफर तय करके तेलंगाना पहुंच गया. इतना ही नहीं, उसने पैसे ब्याज समेत 25,000 रुपये लौटाकर अपना वादा पूरा किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:01 PM IST
35 साल बाद निभाया दोस्ती का वादा! 1,000 रुपये उधार के बदले लौटाए 25,000; पुराने दोस्त को ढूंढने में छानी कई राज्यों की खाक
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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