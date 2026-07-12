/35 साल बाद निभाया दोस्ती का वादा! 1,000 रुपये उधार के बदले लौटाए 25,000; पुराने दोस्त को ढूंढने में छानी कई राज्यों की खाक

दोस्ती की मिसाल देने वाली कहानियां अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी-कभी असल जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है, जो लोगों को भावुक कर देती है. केरल के रहने वाले इस्माइल ने ऐसा ही कुछ किया है. करीब 35 साल पहले उन्होंने अपने दोस्त से थोड़े से पैसे उधार लिए थे. समय बीतने के साथ दोनों अलग-अलग देशों और शहरों में चले गए. मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और संपर्क पूरी तरह टूट गया. इसके बावजूद इस्माइल ने अपने मन से वह कर्ज कभी नहीं उतारा.
हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दोस्त को ढूंढने का फैसला किया. कई साल पुरानी यादों के सहारे उन्होंने तलाश शुरू की और आखिरकार तेलंगाना पहुंचकर अपने दोस्त के परिवार को 25 हजार रुपये सौंप दिए. यह कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है.
यह कहानी साल 1991 की है, जब केरल के इस्माइल और तेलंगाना के एडला लच्छन्ना सऊदी अरब के अबकैक शहर में काम करते थे. दोनों एक ही कमरे में तीन अन्य भारतीय कर्मचारियों के साथ रहते थे. काम के बाद साथ खाना बनाना, बातें करना और एक-दूसरे की मदद करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था. करीब पांच साल तक दोनों साथ रहे और इसी दौरान उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई. उसी समय किसी जरूरत के कारण इस्माइल ने लच्छन्ना से 120 सऊदी रियाल उधार लिए थे. उस समय भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 1,000 रुपये थी.
पैसे लेते समय इस्माइल ने साफ कहा था कि मौका मिलते ही वह रकम लौटा देंगे. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. कुछ समय बाद लच्छन्ना भारत लौट आए. उस दौर में न मोबाइल थे, न इंटरनेट था और न ही सोशल मीडिया था. धीरे-धीरे दोनों का संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया. साल दर साल बीतते गए. जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन इस्माइल के मन में वह उधार हमेशा जिंदा रहा. उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि रकम छोटी थी, इसलिए उसे भूल जाना चाहिए. उनके लिए यह सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भरोसे और दोस्ती का मामला था.
करीब तीन दशक बाद इस्माइल ने फैसला किया कि अब वह किसी भी तरह अपने दोस्त को ढूंढेंगे. लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनके पास न कोई मोबाइल नंबर था, न घर का पता और न ही किसी रिश्तेदार की जानकारी. उन्हें सिर्फ इतना याद था कि लच्छन्ना तेलंगाना के धर्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं. इसी एक जानकारी के आधार पर उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की. इसके बाद वह खुद धर्मपुरी पहुंचे. वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ की और आखिरकार कई कोशिशों के बाद अपने पुराने दोस्त का पता लगाने में सफल हो गए.
जब इस्माइल लच्छन्ना के घर पहुंचे, तब वह खुद विदेश में काम कर रहे थे. ऐसे में दोनों की बातचीत व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हुई. इस्माइल ने लच्छन्ना के परिवार को 25 हजार रुपये सौंप दिए. इतने साल बाद पुराने दोस्त को सामने देखकर दोनों भावुक हो गए. वीडियो कॉल पर भी उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी. यह रकम मूल उधार से कई गुना ज्यादा थी. हालांकि, इस्माइल ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ब्याज जोड़कर रकम निकाली या सिर्फ अपनी इच्छा से ज्यादा पैसे दिए.
इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा हैरान खुद लच्छन्ना थे. उन्होंने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि 35 साल पहले दिए गए 120 रियाल कोई इस तरह याद रखेगा. उन्होंने बताया कि दोनों सऊदी अरब में साथ रहते थे. शाम को काम खत्म होने के बाद साथ खाना बनाते थे और वहीं से उनकी दोस्ती मजबूत हुई थी. उन्होंने कहा कि उस समय 120 रियाल की कीमत करीब 1,000 रुपये थी. लच्छन्ना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस्माइल ने 25 हजार रुपये कैसे तय किए. शायद उन्होंने इतने सालों का ब्याज जोड़ दिया होगा, लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है. असली बात यह है कि उन्होंने अपना वादा निभाया. उनके मुताबिक, इस्माइल बेहद ईमानदार और नेक इंसान हैं. आज के दौर में इतनी पुरानी बात याद रखना और उसे पूरा करना आसान नहीं होता.
जैसे ही इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने इस्माइल की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में लोग छोटे-छोटे उधार भी भूल जाते हैं, लेकिन इस्माइल ने 35 साल बाद अपना वादा निभाकर ईमानदारी की नई मिसाल पेश की है. कुछ लोगों ने लिखा कि असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि भरोसा और रिश्ते होते हैं. वहीं, कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी दोस्ती आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है.
यह कहानी सिर्फ 1,000 रुपये लौटाने की नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी है, जिसे इस्माइल ने 35 साल तक अपने दिल में संभालकर रखा. उन्होंने यह साबित कर दिया कि वक्त कितना भी बदल जाए, अगर इंसान अपने वादे को दिल से निभाना चाहे, तो सालों की दूरी भी मायने नहीं रखती. आज जब रिश्ते और भरोसा दोनों तेजी से बदलते दौर से गुजर रहे हैं, तब इस्माइल और लच्छन्ना की यह कहानी याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती. कई बार एक छोटा-सा वादा भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है.