गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे हुआ ये सब?

Stabbed in Neck During Fight: केरल के कासरागोड में हुए डरावने हमले में एक व्यक्ति की गर्दन में चाकू घोंपने का मामला सामने आया. घायल को अस्पताल में चाकू गले में लगे हुए लाया गया और पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया.

 

Oct 07, 2025, 11:47 AM IST
Kerala Stabbing: केरल के कासरागोड में रविवार की रात 36 वर्षीय अनिल कुमार एक गंभीर हमले का शिकार हुए. वे मछली व्यापारी थे और उनके साथ हुआ यह हमला स्थानीय लोगों के बीच बातों ही बातों में हुए विवाद के बाद बढ़ गया. 

पुलिस के अनुसार, अनिल कुमार को एक वित्तीय विवाद को लेकर आरोपी ने फोन किया और उन्हें सीथांगोली गांव बुलाया. जब वे वहां पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जो जल्द ही हिंसक संघर्ष में बदल गया.

चाकू कैसे लगी गर्दन में?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि आरोपी ने सीधे अनिल कुमार की गर्दन में चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद भी अनिल की हालत चिंताजनक रही. घायल अनिल कुमार को मंगालुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया, जबकि चाकू अभी भी उनकी गर्दन में लगा हुआ था. डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर चोट के बावजूद बचाने की कोशिश की और फिलहाल उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया और दो वाहनों को जब्त किया. जांच जारी है ताकि पूरी घटना के पीछे के कारणों और आरोपी की पहचान को स्पष्ट किया जा सके.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

