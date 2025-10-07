गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे हुआ ये सब?

Kerala Stabbing: केरल के कासरागोड में रविवार की रात 36 वर्षीय अनिल कुमार एक गंभीर हमले का शिकार हुए. वे मछली व्यापारी थे और उनके साथ हुआ यह हमला स्थानीय लोगों के बीच बातों ही बातों में हुए विवाद के बाद बढ़ गया.

पुलिस के अनुसार, अनिल कुमार को एक वित्तीय विवाद को लेकर आरोपी ने फोन किया और उन्हें सीथांगोली गांव बुलाया. जब वे वहां पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जो जल्द ही हिंसक संघर्ष में बदल गया.

चाकू कैसे लगी गर्दन में?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि आरोपी ने सीधे अनिल कुमार की गर्दन में चाकू घोंप दिया. हमले के तुरंत बाद भी अनिल की हालत चिंताजनक रही. घायल अनिल कुमार को मंगालुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया, जबकि चाकू अभी भी उनकी गर्दन में लगा हुआ था. डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर चोट के बावजूद बचाने की कोशिश की और फिलहाल उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया और दो वाहनों को जब्त किया. जांच जारी है ताकि पूरी घटना के पीछे के कारणों और आरोपी की पहचान को स्पष्ट किया जा सके.

