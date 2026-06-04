विदेशी मेहमान का खो गया था डेबिट कार्ड, युवक ने 14 घंटे सफर कर लौटाया; ईमानदारी देख रो पड़ी टूरिस्ट

Kerala Man Returns Lost Debit Card To American Tourist: इन दिनों सोशल मीडिया पर केरलम के एक शख्स की कहानी तेजी से वायरल हो रही है, जिसने एक अमेरिकी महिला पर्यटक का खोया हुआ डेबिट कार्ड लौटाने के लिए पूरे 14 घंटे का लंबा सफर तय किया. अब लोग उस शख्स को 'सच्चा हीरो' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस घटना ने इंसानियत पर विश्वास को खत्म होने से बचा लिया.
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Kerala Man Returns Lost Debit Card To American Tourist: दुनिया भर में अक्सर धोखाधड़ी, चोरी और ठगी की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आती हैं, जो इंसानियत पर लोगों का भरोसा फिर से मजबूत कर देती हैं. केरलम से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. यहां एक स्थानीय व्यक्ति ने एक विदेशी पर्यटक की मदद के लिए ऐसा काम किया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. दरअसल, अमेरिका की रहने वाली एक महिला पर्यटक भारत घूमने आई थी. यात्रा के दौरान वह केरलम के एक समुद्री कस्बे में स्थित एटीएम से पैसे निकालने गई, लेकिन जल्दबाजी में अपना डेबिट कार्ड वहीं भूल गई. जब उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक वह लगभग पांच घंटे दूर तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी थी. महिला को लगा कि अब शायद उसका कार्ड कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसे भावुक कर दिया. महिला ने इस पूरी घटना का जिक्र एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
अमेरिका के न्यूयॉर्क की रहने वाली इंडिया विटकिन के अनुसार, वह अकेले केरलम की यात्रा कर रही थीं. उसी दौरान वह एक एटीएम से कैश निकालने गईं. भीषण गर्मी और यात्रा की थकान के कारण वह अपना डेबिट कार्ड मशीन में ही छोड़कर चली गईं. उन्हें कार्ड गायब होने की जानकारी तब मिली, जब वे राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी थीं. घबराई हुई महिला ने तुरंत उस व्यक्ति को फोन किया, जिससे उनकी मुलाकात उसी दिन एक कूरियर ऑफिस में हुई थी. महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह एटीएम जाकर देखे कि कार्ड वहां मौजूद है या नहीं.
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महिला के मुताबिक, अगले दिन कार्ड एटीएम मशीन के ऊपर रखा हुआ मिला. यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था. लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी. महिला को अगले 36 घंटे के अंदर भारत छोड़ना था. वहीं, रविवार होने के कारण कार्ड को कूरियर से भेजना भी संभव नहीं था. ऐसे में उन्हें लगने लगा कि कार्ड वापस मिलना मुश्किल है. लेकिन तभी स्थानीय युवक कृष्णा ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
महिला के अनुसार, रात में अचानक कृष्णा का फोन आया. उसने महिला से बाहर आने को कहा. जब वह बाहर पहुंचीं, तो देखकर हैरान रह गईं. कृष्णा अपने दो दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा से करीब 6 घंटे का सफर तय करके उनका डेबिट कार्ड लौटाने पहुंचा था. आने-जाने में उसे कुल 14 घंटे लगे. सबसे खास बात यह रही कि उसने यह पूरा सफर अपनी छुट्टी के दिन किया. महिला ने बताया कि कृष्णा सिर्फ कार्ड लौटाने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया था. उसकी इस ईमानदारी और मददगार स्वभाव ने उनका दिल जीत लिया.
कार्ड वापस मिलने के बाद महिला ने कृष्णा को धन्यवाद देते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश की. लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. महिला के अनुसार, कृष्णा ने कहा कि वह जानता है कि वह सीमित बजट में यात्रा कर रही हैं, इसलिए उन पैसों को अपने पास ही रखें. इस व्यवहार ने महिला को और भी ज्यादा प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि कृष्णा नाम हिंदू धर्म में प्रेम, करुणा और संरक्षण के प्रतीक भगवान कृष्ण से जुड़ा है और इस घटना ने उन्हें कर्म और इंसानियत पर फिर से विश्वास दिला दिया.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी केरल में इसी तरह की ईमानदारी और मदद का अनुभव किया है. एक यूजर ने लिखा कि उसके पिता कई बार ऑटो में अपना पर्स भूल गए थे, लेकिन हर बार उन्हें उनका सामान वापस मिल गया. वहीं, दूसरे लोगों ने कहा कि केरल के लोग अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि केरल में अगर कोई व्यक्ति एटीएम में कार्ड भूल जाए, तो अक्सर लोग उसे सुरक्षित रख देते हैं या बैंक शाखा तक पहुंचा देते हैं.
आज के दौर में जब छोटी-सी चीज खो जाने पर उसके वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, तब केरल के इस युवक की कहानी लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आई है. 14 घंटे का सफर, बिना किसी स्वार्थ के मदद और बदले में पैसे लेने से इनकार, ये सब दिखाता है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं.
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