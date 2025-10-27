मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान

Constitution Copies Gift in Wedding: शादी समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों को तोहफे में मिठाई देना तो बहुत आम है लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम के नजदीक पलोड़ के रहने वाले जबीरुल हसन और असीना ने अपने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को एक तोहफा दिया है, जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है. इस मुस्लिम जोड़े ने सभी मेहमानों को संविधान की एक कॉपी गिफ्ट के तौर पर दी है. ना सिर्फ मेहमानों को बल्कि जोड़े ने एक दूसरे को भी यह कॉपी तोहफे में दी है. यह राज्य में दूसरी बार है जब इस तरह से शादी हुई है

मेहमानों को तोहफे में दी संविधान की कॉपी

केरल में हुई यह शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस शादी का मकसद लड़का-लड़की मिलन से भी कहीं ऊपर पहुंच गया. इस शादी में के जश्न वाले माहौल को उस समय मिसाल में बदल दिया गया, जब मेहमानों को एक संविधान की कॉपी के साथ एक पर्चा भी दिया गया. संविधान की कॉपी के साथ दिए गए पर्चे में संविधान की अहमियत के बारे में बताया गया, ताकि लोग उनके इस कदम की संजीदगी से लें और संविधान को पढ़कर अपने जीवन में भी उसको उतारें. उनके जरिए उठाए गए इस कदम की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

शादी समारोह में राष्ट्रगान

जबीरुल हसन इससे पहले कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ से चलाए जा रहे 'कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी' प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं. यह एक NGO है जिसका मकसद संविधान की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है. NGO के प्रोजेक्ट से ही हसन को प्रेरणा मिली कि वो अपनी शादी के प्रोग्राम में भी संविधान की शिक्षा दे सकते हैं. हसन और उनकी पत्नी असीना ने निकाह के बाद एक दूसरे को संविधान की कॉपी सबसे पहले गिफ्ट में दी. दिलचस्प बात यह है कि आयोजन के समापन के मौके पर राष्ट्रगान भी गाया.

'हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना'

अपने इस कदम को लेकर हसन का कहना है कि हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है और यह बताना है कि संविधान के मूल्य हमारे परिवार की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए. उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया. हसन का कहना है कि वो सामाजिक शिक्षा में दिलचस्पी रखते हैं और लोगों में जागरूकता के लिए तरह-तरह कम कदम उठाते हैं. यह कदम भी उसी दिशा में है.