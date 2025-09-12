हजारों हड्डियां फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें, फिर भी इस बहादुर लड़की ने UPSC एग्जाम में लिखी अपनी किस्मत की कहानी
Hindi Newsजरा हटके

हजारों हड्डियां फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें, फिर भी इस बहादुर लड़की ने UPSC एग्जाम में लिखी अपनी किस्मत की कहानी

Kerala UPSC Fighter: बहादुर लड़की ने हजार हड्डियों के फ्रैक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे UPSC का एग्ज़ाम दिया. यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि जज्बे और सपनों की लड़ाई थी. लतीशा का जन्म एक दुर्लभ हड्डी की बीमारी और फेफड़ों की समस्या के साथ हुआ था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:28 PM IST
हजारों हड्डियां फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें, फिर भी इस बहादुर लड़की ने UPSC एग्जाम में लिखी अपनी किस्मत की कहानी

Success Story Of IAS Aspirant: भारत में UPSC की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के बीच कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं. लेकिन केरल की लतीशा अंसारी की कहानी बाकी सब से अलग है. इस बहादुर लड़की ने हजार हड्डियों के फ्रैक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे UPSC का एग्ज़ाम दिया. यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि जज्बे और सपनों की लड़ाई थी.

कौन थीं लतीशा अंसारी?

लतीशा का जन्म एक दुर्लभ हड्डी की बीमारी और फेफड़ों की समस्या के साथ हुआ था. उनका शरीर बढ़ नहीं पाया और वह कभी चल भी नहीं सकीं. लेकिन उनके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक पाया. पिता हमेशा उनका सहारा बने, उन्हें गोद में लेकर स्कूल और कॉलेज तक ले जाते रहे. लतीशा पढ़ाई में हमेशा टॉप करती थीं. उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन IAS अधिकारी बनकर अपने पिता को गर्व महसूस कराएंगी. पर किस्मत ने फिर झटका दिया- फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया.

क्या इस हालत में UPSC देना संभव था?

सवाल यही था कि क्या इतनी गंभीर स्थिति में UPSC की कठिन परीक्षा दी जा सकती है? बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन लतीशा ने हार नहीं मानी. 2019 में वह ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ परीक्षा केंद्र पहुँचीं. परिवार ने उन्हें गोद में उठाकर अंदर तक पहुंचाया. परीक्षा हॉल में मशीन चल रही थी और वह पूरी लगन से अपने सवालों के जवाब लिख रही थीं.

ज़िंदगी का सबसे भावुक पल कौन सा था?

परीक्षा देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. वहीं उन्होंने अपने पिता से एक अंतिम इच्छा जताई—"मैंने कभी खड़े होकर ज़िंदगी नहीं देखी, मुझे खड़ा कर दो." पिता ने उनका सहारा बनकर दो घंटे तक उन्हें खड़ा रखा. यही उनका आखिरी विजय क्षण था.

क्यों याद रखी जाएगी यह कहानी?

16 जून 2021 को 27 साल की उम्र में लतीशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनकी यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि कमज़ोर शरीर सपनों को नहीं रोक सकता, असली ताकत हिम्मत और जज़्बे में होती है.

;