दुबई की ऐशो-आराम वाली जिंदगी छोड़ वापस लौटी महिला, बताई वो वजह जो हर NRI को सोचने पर मजबूर कर देगी

Moving Back To India From Dubai: अक्सर लोग बेहतर भविष्य और ऊंचे वेतन के लिए विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? केरल की एक महिला लीबा सुबिन ने इस धारणा को चुनौती देते हुए अपनी वह कहानी शेयर की है, जो आज इंटरनेट पर हर उस शख्स के लिए प्रेरणा बन गई है जो 'करियर और सुकून' के बीच फंसा हुआ है. दुबई की आलीशान जिंदगी को अलविदा कहकर अपने वतन लौटने के उनके फैसले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही समय का फैसला

लीबा सुबिन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि दुबई से केरल शिफ्ट होने का फैसला कोई अचानक लिया गया 'इम्पल्सिव' फैसला नहीं था. उनके मुताबिक, यह 'टाइमिंग' और 'मेंटल पीस' यानी मानसिक शांति से जुड़ा मामला था. यह फैसला तब और तेज हो गया जब उनके परिवार के वीजा रिन्यूअल और घर के किराए के रिन्यूअल का समय एक साथ आ गया. लीबा कहती हैं, "उस वक्त हमें रुककर शांति से सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम एक परिवार के तौर पर वास्तव में क्या चाहते हैं."

सफर का बोझ और बच्चों का भविष्य

इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण बच्चों की शिक्षा और उनका समय भी था. लीबा ने शेयर किया कि दुबई में उनके बच्चे को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता था और स्कूल तक पहुंचने में करीब 90 मिनट का लंबा सफर तय करना होता था. इसके विपरीत, केरल में उनका स्कूल घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है. यह समय की बचत बच्चे के विकास और पारिवारिक समय के लिए बहुत कीमती साबित हुई.

कर्ज मुक्त जीवन और अपना घर

दुबई जैसे महंगे शहर में भारी किराए के दबाव को पीछे छोड़ना उनके लिए एक बड़ी राहत थी. लीबा ने बताया, "आज हम बिना किसी कर्ज और बिना किसी EMI वाली स्थिति में हैं. यह मानसिक आजादी उस वक्त हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी." अपने घर में रहने की सुरक्षा और अपने समुदाय के बीच होने वाले सामाजिक मेलजोल ने उनकी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया है.

सोशल मीडिया पर मिली सराहना

लीबा के इस वीडियो को अब तक 1.6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग उनके इस साहसी कदम की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बात बहुत सही है कि फैसला इस बारे में नहीं होना चाहिए कि जिंदगी कहां बेहतर 'दिखती' है, बल्कि इस बारे में होना चाहिए कि जिंदगी कहां बेहतर 'महसूस' होती है." वहीं कई अन्य NRI परिवारों ने भी स्वीकार किया कि वे भी कर्ज खत्म होने और वतन लौटने का इंतजार कर रहे हैं.