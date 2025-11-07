कैसे घटिया इंसान ने लड़की के ब्लाउज में डाला हाथ? कैमरे पर रिकॉर्ड करके किया एक्सपोज! जड़े थप्पड़, देखते रहे लोग

Woman Molested Viral Video: केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कट्टकाड़ा कस्बे में एक युवती ने गजब की हिम्मत दिखाई. वह सार्वजनिक बस में सफर कर रही थी जब एक यात्री ने उसके साथ छेड़खानी शुरू की. किसी और के कुछ करने से पहले ही युवती ने अपने फोन से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर सबके सामने उसे थप्पड़ मारते हुए एक्सपोज कर दिया.

कैसे पकड़ा गया आरोपी बस में?

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी युवक बस की हलचल का बहाना बनाकर युवती को छूने की कोशिश करता है. जैसे ही उसकी हरकतें बढ़ीं, युवती ने झट से कैमरा ऑन किया और उसकी हरकतें रिकॉर्ड कर लीं. इसके बाद उसने आरोपी का हाथ मारा, फिर उसके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ दिए और कैमरे के सामने उसका चेहरा दिखा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरे वाकये के दौरान बाकी यात्री अपनी सीटों से हिले तक नहीं. सिर्फ बस कंडक्टर ही युवती की मदद के लिए आगे आया. युवती ने उसे बताया कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि कंडक्टर ने आगे क्या कार्रवाई की या युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई या नहीं.

सोशल मीडिया पर कैसे भड़का गुस्सा?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने आरोपी के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी. किसी ने कहा, “100% साक्षरता भी मानसिकता नहीं बदल सकती.” एक यूजर ने लिखा, “लड़कियों को हर जगह यही झेलना पड़ता है.” वहीं एक अन्य ने सवाल किया, “किस दौर में आ गए हैं हम कि पीड़िता को सबूत के लिए पहले खुद वीडियो बनाना पड़ रहा है?”

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

कई यूजर्स ने युवती की हिम्मत और सूझबूझ की जमकर तारीफ की. एक व्यक्ति ने लिखा, “ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना चाहिए और पुलिस को सौंप देना चाहिए ताकि सख्त कार्रवाई हो सके.” दूसरे ने लिखा, “100% साक्षरता वाले राज्य में भी एक भी यात्री ने आरोपी को थप्पड़ नहीं मारा, ये शर्मनाक है.” यह घटना एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ गई है. सवाल यह नहीं है कि महिला ने कितना साहस दिखाया, बल्कि यह है कि बाकी लोग कब जिम्मेदारी दिखाएंगे. किसी महिला को चुप नहीं रहना चाहिए. ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है.