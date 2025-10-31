बेटी की शादी में शगुन के लिए पिता ने पॉकेट पर लगाया QR कोड, इंटरनेट पर यूजर्स ने लगाई अंकल की क्लास!

Digital shagun: भारतीय शादियां अपनी भव्यता और रंगबिरंगे अंदाज के लिए जानी जाती है, जिसमें हफ्तों तक जश्न चलता है. इन शादियों में परिवार अपने बच्चों की शादी पर अंधाधुंध पैसा भी खर्च करता है तो वहीं शादी में पहुंचने वाले मेहमान भी गिफ्ट और लिफाफे में बंद कैश के जरिए शगुन देने से परहेज नहीं करते हैं. खासकर लड़कियों की शादी में शगुन का ज्यादा लेन देन देखा जाता है. केरल की एक ही शादी में पिता ने डिजिटल शगुन लेने के लिए अपनी जेब पर क्यआर कोड लगा लिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. डिजिटल शगुन को नए ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत में डिजिटल लेन-देन की बढ़ती निर्भरता को भी दिखा रहा है.

इंटरनेट पर बना मजाक

इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो की शुरुआत में भव्य शादी का नजारा दिखाई देता है. इसके बाद कैमरा एक अंकल पर आकर रुकता है जिन्होंने अपनी कमीज की जेब पर क्यूआर कोड चिपका रखा है. जब भी कोई उनके पास आता है तो अंकल मुस्कुराकर शगुन के लिए क्यूआर कोड की तरफ इशारा भी करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने वायरल वीडियो पर जमकर चुटकियां ली है. कुछ ने इस कदम का जमकर मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की है. एक यूजर ने लिखा कि भाई अब तो लिफाफे में सौ रुपए भी नहीं दे सकते हैं. इस तरह का एक कमेंट दूसरे यूजर्स ने भी किया जिसमें वो व्हाइट मनी के बारे में बात कर रहा था.

'भीख मांगने का तरीका'

कुछ यूजर्स ने अंकल के इस तरीके को भीख मांगना करार देते हुए आलोचना करने की भी कोशिश की है. दरअसल, यूजर ने लिखा है 'भीख मांगने का कितना बढ़िया तरीका है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है; ये लोग कभी नहीं बदल सकते हैं'. हालांकि, इंटरनेट पर फेमस होने के लिए काफी दफा लोग अलग-अलग तरीके अपनाते रहते हैं जो काफी बार इंटरनेट पर वायरल भी हो जाते हैं.