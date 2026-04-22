'अब तो हद हो गई', Twinkle-Twinkle सिखाने के इतने लाख रुपये, KG की फीस सुन उड़े होश, पोस्ट वायरल

X Post Viral: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साक्षी ने स्कूल फीस की शेयर की. उन्होंने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, '2.5 लाख फीस सिर्फ Twinkle Twinkle सीखने के लिए.' जैसे ही ये पोस्ट किया देखते ही देखते वायरल हो गया. जिसने भी ये फीस देखी वो हैरान रह गया. आइए देखते हैं.

प्राइवेट स्कूल वाले लगातार माता पिता की जेब काटने पर तुले हैं. एक KG के स्टूडेंट की 2.24 लाख रुपये फीस वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लगातार महंगी होती शिक्षा को लेकर बहस तेज हो गई.

2.25 लाख रुपये की फीन ने उड़ाए होश

साक्षी ने जो फीस पोस्ट की है उसमें साफ देखा जा सकता है कि 15 हजार रुपये एडमिशन फीस है और 33 हजार रुपये नॉन-रिफंडेबल कॉशन मनी. इसके अलावा 2,24,718 रुपये ट्यूशन, लाइब्रेरी और जिम फीस है.

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2.5 lakh fees for learning Twinkle Twinkle pic.twitter.com/yEucagf88C — Sakshi (@Sakshi50038) April 19, 2026

इतनी महंगी फीस देख क्या बोले लोग?

ये पोस्ट एक्स पर @Sakshi50038 नाम के हैंडल से पोस्ट की गई. जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ज्यादातर लोग फीस देख हैरान हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये तो बेकाबू होता जा रहा है. इस घटिया फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं." एक यूजर ने लिखा, भविष्य बहुत महंगा है.

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लोग बोले- अब तो हद हो गई

एक अन्य यूजर ने लिखा, "भारतीय माता-पिता मूर्ख हैं... पूछने पर भी वे आँख बंद करके पैसे दे देते हैं. प्राथमिक शिक्षा तक तो मुफ्त होनी चाहिए. माता-पिता को बस इतना चाहिए कि उनके बच्चों की स्कूल की शुरुआत या अंत रॉयल या इंटरनेशनल स्कूल से हो." एक यूजर ने लिखा, "अब तो हद हो गई." कमेंट बॉक्स में किसी ने जूनियर KG की फीस पूछी तो साक्षी ने रिप्लाई में 2 लाख रुपये बताए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.