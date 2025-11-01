Advertisement
देश का वो अनोखा गांव; जहां शादी में होती है ‘दूल्हे की विदाई’, चलता है महिलाओं का राज, जानें क्या है वजह

Khasi Tribe Marriage: मेघालय की खासी जनजाति में शादी के बाद दुल्हन नहीं, बल्कि दूल्हा विदा होता है और पत्नी के घर में रहता है. यहां महिलाएं घर की मुखिया होती हैं, संपत्ति और फैसले उन्हीं के हाथ में रहते हैं. यह असली महिला सशक्तिकरण की मिसाल है.

|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:23 AM IST
Meghalaya matriarchal society: भारत विविध परंपराओं और रिवाज़ों का देश है, लेकिन कुछ परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि सुनकर लोग दंग रह जाते हैं. मेघालय का एक ऐसा ही गांव है जहां शादी के बाद दुल्हन नहीं, बल्कि दूल्हा विदा होता है. इस गांव में महिलाओं का राज चलता है और समाज में उनकी भूमिका सबसे ऊंची मानी जाती है. यहां विवाह के बाद पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहने चला जाता है और वहीं बस जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी यहां के लोगों की पहचान बनी हुई है. यही वजह है कि लोग मज़ाक में कहते हैं—“यह वो जगह है, जहां हर लड़की जन्म लेना चाहेगी.”

यहां महिलाएं हैं घर की मुखिया

यह गांव मेघालय राज्य के खासी जनजाति (Khasi Tribe) से जुड़ा है. यहां का समाज मतृसत्तात्मक (Matriarchal Society) है, यानी परिवार की मुखिया महिला होती है, न कि पुरुष. संपत्ति, उपनाम और घर की जिम्मेदारी बेटी को सौंपी जाती है. खास बात यह है कि परिवार की सबसे छोटी बेटी को माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी मिलती है. पुरुष यहां फैसले लेने में सहयोग करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय महिला का ही माना जाता है. यह परंपरा इस समाज की ताकत और महिलाओं की स्वतंत्र सोच का प्रतीक है.

शादी के बाद दूल्हा जाता है ससुराल

खासी समाज की सबसे दिलचस्प परंपरा यह है कि शादी के बाद दूल्हा अपनी पत्नी के घर चला जाता है. यहां ‘दूल्हे की विदाई’ होती है, न कि दुल्हन की. ससुराल में जाकर पुरुष पत्नी और उसके परिवार के साथ जीवन बिताता है. यह परंपरा इस जनजाति में गर्व की बात मानी जाती है, और यहां कोई इसे अजीब नहीं समझता. लोगों का मानना है कि इससे परिवार मजबूत रहता है और महिलाओं को सामाजिक समानता मिलती है. हाल ही में इस परंपरा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें इस समाज की झलक दिखाई गई.

महिला सशक्तिकरण की मिसाल

इस अनोखे रिवाज़ से यह साफ होता है कि समाज में समानता सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सोच से आती है. खासी समाज ने दिखाया है कि जब महिलाएं निर्णय लेने की स्थिति में होती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मज़बूत होते हैं. यहां महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है. वीडियो देखकर कई लोगों ने कहा, “काश हम भी ऐसे समाज में रहते.” इस परंपरा ने भारत और दुनिया को यह सिखाया है कि असली प्रगति तब होती है जब महिलाएं और पुरुष बराबरी से जीवन जीते हैं.

