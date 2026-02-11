Advertisement
Pakistan Khatu Shyam Temple: पाकिस्तान में खाटू श्याम जी का मंदिर! वायरल VIDEO में देखें अंदर से कैसा दिखता है?

Khatu Shyam Mandir in Pakistan: इन दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खाटू श्याम जी का मंदिर दिखाया गया है. पाकिस्तान में ऐसा मंदिर देख यूजर्स हैरान हैं. वीडियो में देखें कैसा दिखता है ये मंदिर.

Feb 11, 2026, 09:38 PM IST
Khatu Shyam Mandir Ka Video: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं ये तो दुनिया जानती है. पाकिस्तान में हिंदू परिवार के लिए पूजा-पाठ तो दूर चैन की सांस लेना भी बड़ी बात है. आय दिन पाकिस्तान से हिंदू बहन-बेटियों के धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती हैं. ऐसे में वहां हिंदू मंदिर होना, लोगों को चौंका रहा है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में एक खाटू श्याम जी का मंदिर है और जहां भव्य तरीके से पूजा अर्चना होती है. इस दौरान मंदिर परिसर में शनि शिला और पीपल का पेड़ भी नजर आता है. चलिए वायरल वीडियो में देखिए पाकिस्तान में मौजूद खाटू श्याम जी का मंदिर अंदर से कैसा दिखाई देता है.

अंदर से कैसा दिखता है मंदिर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मंदिर के बाहर एक लड़का रिकॉर्डिंग करता है. वो कहता है, "आज हम आपको हमारे पाकिस्तान के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर दिखाएंगे." इसके बाद जैसे ही वो कैमरे का रुख मंदिर की ओर करता है तो मंदिर में एंट्री लेते ही एक बड़ा पीपल का पेड़ और उसकी जड़ में शनि शिला दिखाई देती है. इसके बाद वो कैमरा लेकर मंदिर के अंदर जाता है और खाटू श्याम जी के दर्शन कराता है.

कैसा है खाटू श्याम जी का दरबार?
जैसे ही कैमरा मंदिर के अंदर जाता है तो दिखाई देता है कि मंदिर की एक दीवार पर भगवान शंकर के साथ पार्वती और गणेश भगवान नजर आते हैं. दूसरी ओर खाटू श्याम जी का दरबार लगा हुआ है. इस दौरान वहां के पंडित जी किसी शख्स को इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं जिसमें वे मंदिर और उसकी पूजा पाठ के बारे में बता रहे हैं. खाटू श्याम जी का दरबार फूलों और चमकीली झालरों से सजा हुआ है. उनके सामने अगरबत्ती लगी है और पूजा के लिए शंख भी रखा है. पाकिस्तान से आई इस खूबसूरत वीडियो को इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @piyarooraam नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "पाकिस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं सबको 'जय श्री श्याम' और मेरी फैमिली की तरफ से 'राम-राम, जय श्री श्याम'". दूसरे यूजर ने लिखा, "'जय जय श्री श्याम बाबा जी'. बहुत अच्छा लगा भैया, मेरी आंखों में तो पानी आ गया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

