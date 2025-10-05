Advertisement
भारत का 'सबसे ईमानदार' गांव! जहां बिना दुकानदार के चलती हैं दुकानें, न चोरी, न डर, न ताले, एक बार जरूर करें एक्सप्लोर

Honest village in India: नागालैंड का खोनोमा गांव अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है. यहां दुकानों पर न दुकानदार होते हैं, न ताले, फिर भी चोरी नहीं होती. लोग सामान लेकर उतने पैसे छोड़ जाते हैं. यह गांव भारत का पहला ग्रीन विलेज भी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:13 AM IST
भारत का 'सबसे ईमानदार' गांव! जहां बिना दुकानदार के चलती हैं दुकानें, न चोरी, न डर, न ताले, एक बार जरूर करें एक्सप्लोर

Honest village in India: आज के समय में जहां चोरी-चकारी, धोखाधड़ी और फरेब की खबरें रोज सामने आती हैं, वहीं भारत का एक छोटा-सा गांव अपनी ईमानदारी के लिए मिसाल बन चुका है. सोचिए, अगर कोई दुकान बिना दुकानदार के चल रही हो और उस पर ताला भी न लगा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं! लेकिन नागालैंड का खोनोमा गांव यही अनोखी परंपरा निभा रहा है. यहां लोग दुकानों से सामान उठाते हैं और जितनी कीमत होती है, उतना पैसा ईमानदारी से वहीं छोड़ जाते हैं. यहां चोरी या धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, मानो ईमानदारी ही इस गांव की पहचान हो.

किस गांव में नहीं लगते दुकानों पर ताले

भारत की कई जगहें अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं, लेकिन नागालैंड का खोनोमा गांव खासतौर पर भरोसे और ईमानदारी के लिए देशभर में अलग पहचान रखता है. यहां दुकानों पर दुकानदार मौजूद नहीं होते. ग्राहक खुद सामान चुनते हैं और कीमत वहीं छोड़कर चले जाते हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि दशकों बीत गए लेकिन किसी ने चोरी करने की कोशिश तक नहीं की. गांववालों का मानना है कि दूसरों का हक मारना उनके संस्कारों और जीवन मूल्यों के खिलाफ है.

नागालैंड का खोनोमा गांव और उसकी खूबसूरती

यह गांव केवल ईमानदारी की मिसाल ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण के लिए भी जाना जाता है. खोनोमा को भारत का पहला ग्रीन विलेज भी कहा जाता है. यहां साफ-सफाई, हरियाली और पर्यावरण की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. गांववाले प्रकृति को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और इसे बचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं. यही वजह है कि यहां आने वाले लोग ईमानदारी की अनोखी परंपरा के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ उठाते हैं.

न चोरी, न डर, न गुनाह की परंपरा

खोनोमा गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आज तक चोरी या अपराध की कोई घटना दर्ज नहीं हुई. सालों से दुकानों पर ताले नहीं लगते, लेकिन सामान हमेशा सुरक्षित रहता है. लोग जितना खरीदते हैं, उतना ही पैसा वहीं छोड़ जाते हैं. यहां के लोग इस परंपरा को सिर्फ निभा ही नहीं रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखा रहे हैं. यही कारण है कि खोनोमा को भारत का ‘सबसे ईमानदार गांव’ कहा जाता है, जहां भरोसा ही असली पूंजी है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Khonoma village NagalandHonest village in India

