Kiara Advani की हरकत ने तोड़ा लड़के का दिल, वीडियो बनाकर सुनाया फ्लाइट का किस्सा

Viral Flight Story: हर फैंस अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए कई तरह के जोखिम लेने को भी तैयार हो जाता है, यहां तक की कुछ लोग इतने बड़े फैन होते हैं कि अपने हीरो और हीरोइन के बचाव में दोस्तों से बहस और लड़ाई तक कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटी रियल लाइफ में वैसे नहीं दिखते जैसा हम उनको पर्दे पर देखते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक यूजर्स ने फ्लाइट का वो किस्सा सुनाया जब वह फ्लाइट में अपनी मां के साथ था और वहां कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन भी थे. चलिए जानते हैं कियारा ने ऐसा क्या किया जिससे नाराज होकर इस लड़के ने वीडियो बनाई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने सबको चौंका दिया है. जिस कियारा आडवाणी को लोग कहते हैं कि बहुत स्वीट है उन्हीं के व्यवहार को एक लड़ने के रूड बताया और पूरा किस्सा सुनाया. ये वीडियो कार्तिके नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कार्तिके नाम के इस लड़के ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर उस बात का जिक्र किया जब उसने कार्तिक आर्यन और एक्टर्स कियारा आडवाणी के साथ एक ही फ्लाइट में सफर किया था. इस लड़के ने दावा किया कि वो अपनी मां के साथ जयपुर से मुंबई आ रहे थे और उन्होंने उसी फ्लाइट में कियारा और कार्तिक को देखा, जो अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन करके लौट रहे थे.

कियारा को क्या बोल गया यूजर?

लड़का बताता है, "वो भाई और अपनी मां भी कियारा के साथ बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे. यूजर किस्सा बताते हुए कहा, 'मेरी मां पहली लाइन की सीट को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थीं. वह पहली सीट पर बैठी थीं कि तभी वहां कियारा आडवाणी आईं." इसके बाद वो लड़का कहता है, "यदि कोई आपकी सीट पर बैठा है तो आप कह सकते हैं कि ये‘यह मेरी सीट है.’ लेकिन वो सेलिब्रिटी है, हालांकि हम भी बिजनेस क्लास में हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी हैं." इसके बाद लड़के का कहना है कि कियारा ने बहुत 'गंदा एक्सप्रेशन' दिया. लड़का ने मुंह बनाकर दिखाया और कहा, "कियारा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उनकी सीट खराब हो गई हो. तभी वहां एयर होस्टेस आ गई और बोली कि मैडम आपकी सीट ये नहीं है, पीछे वाली है."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

क्यों करते हैं सेलिब्रिटी की पूजा?

लड़के आपनी वीडियो में दावा किया कि कार्तिक और कियारा ने एयर होस्टेस को फोटो देने से इनकार कर दिया था. वीडियो के आखिर में लड़का कहता है कि इसलिए मुझे सेलिब्रिटी की पूजा करने का कल्चर कभी समझ नहीं आता. लोग तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सेलिब्रिटी को जानते हों, लेकिन उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होती है. कुछ मिलाकर लड़के की बातों का मतलब यही था कि आप चाहे कितने भी बड़े फैन हो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा और इनके लिए आपस में लड़ना बंद करो. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत वायरल हो गया अब कियारा आडवाणी के इस व्यवहार की चर्चा हो रही है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kartikeyt0307 नाम के अकाउंट स शेयर किया गया है

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.