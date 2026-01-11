फिजिक्स के नियम भी फेल... पीठ के बल लेटकर बच्चे ने मारी ऐसी 'खतरनाक' स्लाइड, वीडियो देख बड़े-बड़े स्टंटमैन भी फेल

Viral Video: पीठ के बल लेटकर खतरनाक स्लाइड करने वाले बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बच्चे का संतुलन और निडर अंदाज देखकर लोग हैरान हैं और बड़े स्टंटमैन से भी उसकी तुलना कर रहे हैं.
Trending Video: कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े स्टंट न तो बाइक पर होते हैं, न पहाड़ों पर, बल्कि बच्चों के खेल में छिपे होते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. एक नन्हा बच्चा इमारत के सामने बने मामूली से स्लोप को ऐसा एडवेंचर बना देता है कि देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. न कोई सेफ्टी गियर, न डर का नाम बस कॉन्फिडेंस और मासूम स्वैग. वीडियो देखने के बाद लोग कहने लगे हैं कि 'फिजिक्स के नियम भी फेल हो गए.' यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.
साधारण स्लोप बना एडवेंचर स्पोर्ट
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और फिर स्लोप के पास पहुंचकर कुछ ऐसा करता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती. आमतौर पर बच्चे सीधे बैठकर फिसलते हैं, लेकिन यह नन्हा उस्ताद उल्टा लेट जाता है और अपनी पीठ के बल स्लोप पर फिसलने लगता है. सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरे समय उसका संतुलन बिल्कुल सही रहता है. न हाथ डगमगाते हैं, न डर दिखता है. जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चा नीचे तक पहुंचता है, वह बड़े-बड़े स्टंटमैन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है.
बिना मोबाइल वाले बच्चो की दुनिया ऐसी ही खूबसूरत होती है …
बाक़ी क्या लगता है कपड़े गन्दे करने के जुर्म में कितने थप्पड़ पड़ेंगे इसको ..?? pic.twitter.com/xIfH1VFRzO
— Lokendra Singh (@LSinghShekhawat) January 9, 2026
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल
वीडियो में बच्चा यह खतरनाक-सी स्लाइड सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार-बार दोहराता है. हर बार नीचे पहुंचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और स्वैग साफ नजर आता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स @LSinghShekhawat पर पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, बिना मोबाइल वाले बच्चो की दुनिया ऐसी ही खूबसूरत होती है … बाक़ी क्या लगता है कपड़े गन्दे करने के जुर्म में कितने थप्पड़ पड़ेंगे इसको ..?? जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके किए हैं. जबकि हजारों लोग इसे पसंद करके मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “लगता है बच्चा बड़ा होकर सीधे एवरेस्ट फतह करेगा.” दूसरे ने मजाक में कहा, “यह तो प्रो लेवल स्टंट है, हम तो बैठकर भी डरते थे.” कई लोगों ने बच्चे के कॉन्फिडेंस को “Swag Level: Infinite” तक बता दिया.