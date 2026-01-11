Advertisement
trendingNow13070582
Hindi Newsजरा हटकेफिजिक्स के नियम भी फेल... पीठ के बल लेटकर बच्चे ने मारी ऐसी खतरनाक स्लाइड, वीडियो देख बड़े-बड़े स्टंटमैन भी फेल

फिजिक्स के नियम भी फेल... पीठ के बल लेटकर बच्चे ने मारी ऐसी 'खतरनाक' स्लाइड, वीडियो देख बड़े-बड़े स्टंटमैन भी फेल

Viral Video: पीठ के बल लेटकर खतरनाक स्लाइड करने वाले बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बच्चे का संतुलन और निडर अंदाज देखकर लोग हैरान हैं और बड़े स्टंटमैन से भी उसकी तुलना कर रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिजिक्स के नियम भी फेल... पीठ के बल लेटकर बच्चे ने मारी ऐसी 'खतरनाक' स्लाइड, वीडियो देख बड़े-बड़े स्टंटमैन भी फेल

Trending Video: कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े स्टंट न तो बाइक पर होते हैं, न पहाड़ों पर, बल्कि बच्चों के खेल में छिपे होते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. एक नन्हा बच्चा इमारत के सामने बने मामूली से स्लोप को ऐसा एडवेंचर बना देता है कि देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. न कोई सेफ्टी गियर, न डर का नाम बस कॉन्फिडेंस और मासूम स्वैग. वीडियो देखने के बाद लोग कहने लगे हैं कि 'फिजिक्स के नियम भी फेल हो गए.' यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.

साधारण स्लोप बना एडवेंचर स्पोर्ट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और फिर स्लोप के पास पहुंचकर कुछ ऐसा करता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती. आमतौर पर बच्चे सीधे बैठकर फिसलते हैं, लेकिन यह नन्हा उस्ताद उल्टा लेट जाता है और अपनी पीठ के बल स्लोप पर फिसलने लगता है. सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरे समय उसका संतुलन बिल्कुल सही रहता है. न हाथ डगमगाते हैं, न डर दिखता है. जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चा नीचे तक पहुंचता है, वह बड़े-बड़े स्टंटमैन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल 

वीडियो में बच्चा यह खतरनाक-सी स्लाइड सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार-बार दोहराता है. हर बार नीचे पहुंचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और स्वैग साफ नजर आता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स @LSinghShekhawat  पर पोस्ट किया गया  और कैप्शन में लिखा,  बिना मोबाइल वाले बच्चो की दुनिया ऐसी ही खूबसूरत होती है … बाक़ी क्या लगता है कपड़े गन्दे करने के जुर्म में कितने थप्पड़ पड़ेंगे इसको ..?? जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके किए हैं. जबकि हजारों लोग इसे पसंद करके मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “लगता है बच्चा बड़ा होकर सीधे एवरेस्ट फतह करेगा.” दूसरे ने मजाक में कहा, “यह तो प्रो लेवल स्टंट है, हम तो बैठकर भी डरते थे.” कई लोगों ने बच्चे के कॉन्फिडेंस को “Swag Level: Infinite” तक बता दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral videotrending videotrending newsviral instagram reelsinstagram reelstrending reels

Trending news

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?