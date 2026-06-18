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पलक झपकते ही पानी में गया iPhone! बोट की सैर के दौरान बच्चे ने किया ऐसा कांड; मां का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी

Kid Throws Mothers iPhone Into Lake: एक फैमिली बोट राइड के दौरान एक छोटे बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसे देखकर उसकी मां भी हैरान रह गईं. बच्चे ने अचानक अपनी मां का iPhone उठाया और सीधे झील के पानी में फेंक दिया. फोन देखते ही देखते पानी में डूब गया. अब सोशल मीडिया पर मां का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:58 PM IST
पलक झपकते ही पानी में गया iPhone! बोट की सैर के दौरान बच्चे ने किया ऐसा कांड; मां का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी
Image Credit: Image credit: X/@yajnshri

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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