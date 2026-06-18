हालांकि, यह घटना उस मां के लिए किसी परेशानी से कम नहीं रही होगी. एक महंगे फोन का झील में गिर जाना बड़ा नुकसान हो सकता है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया. वीडियो की खास बात यह है कि इसमें कोई प्लानिंग या एक्टिंग नहीं है, बल्कि एक बच्चे की अचानक हुई हरकत है. यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बच्चों की मासूम शरारतें कई बार परेशान जरूर करती हैं, लेकिन बाद में वही यादें सबसे ज्यादा हंसाती हैं. इस घटना में भी मां के लिए यह शायद एक महंगा सबक होगा, जबकि इंटरनेट के लिए यह एक मजेदार वायरल कहानी बन गई है.