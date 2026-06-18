Kid Throws Mothers iPhone Into Lake: बच्चों की मासूम हरकतें कई बार माता-पिता के लिए परेशानी बन जाती हैं. कभी बच्चे महंगे सामान तोड़ देते हैं, कभी फोन से फोटो डिलीट कर देते हैं और कभी ऐसी हरकत कर देते हैं, जिसे देखकर माता-पिता भी सोच में पड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ एक मां के साथ हुआ, जब फैमिली ट्रिप के दौरान उनके छोटे बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मां अपने बेटे के साथ नाव में बैठकर झील की सैर कर रही थीं. दोनों का मूड काफी अच्छा नजर आ रहा था. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बच्चे ने ऐसा कदम उठाया कि पूरा माहौल बदल गया.
वीडियो में दिखाई देता है कि बच्चा अपनी मां के पास बैठा हुआ है. इसी दौरान उसकी नजर मां के iPhone पर पड़ती है. बच्चा फोन उठाता है और बिना कुछ सोचे उसे सीधे झील में फेंक देता है. जैसे ही फोन पानी में गिरता है, मां कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती हैं. उनके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन आता है, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है. महंगा फोन आंखों के सामने पानी में चला जाता है और वह सिर्फ उसे देखती रह जाती हैं. वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा यही है, क्योंकि मां की हैरानी और बच्चे की मासूमियत ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. जहां कुछ लोगों ने मां के नुकसान को लेकर सहानुभूति जताई, वहीं ज्यादातर यूजर्स ने इस पूरे मामले को मजाकिया अंदाज में लिया. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि शायद बच्चा नहीं चाहता था कि मां फोन में बिजी रहें, इसलिए उसने डिस्ट्रैक्शन ही खत्म कर दिया. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि बच्चा बस यह देखना चाहता होगा कि कोई चीज पानी में डालने पर क्या होता है. हो सकता है भविष्य का कोई साइंटिस्ट हो. कई लोगों ने कहा कि बच्चे अक्सर अपनी जिज्ञासा में ऐसी चीजें कर देते हैं, जिनका अंदाजा बड़े लोग भी नहीं लगा सकते.
Kid throws his mom’s iPhone into the lake during a boat ride pic.twitter.com/Bg22E4J2Vs
Tehxi (@yajnshri) June 18, 2026
यह वीडियो सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है, बल्कि उन सभी माता-पिता की कहानी भी दिखाता है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं. छोटे बच्चों को चीजों को समझने और जानने की इच्छा होती है. उनके लिए महंगा फोन और कोई आम खिलौना कई बार एक जैसा ही होता है. कई माता-पिता के साथ ऐसा हो चुका है कि बच्चों ने गलती से कॉल कर दी, जरूरी फोटो डिलीट कर दिए या फोन गिराकर स्क्रीन तोड़ दी. लेकिन इस मामले में तो बच्चे ने फोन को सीधे झील में पहुंचा दिया. यही वजह है कि इस वीडियो को देखकर कई माता-पिता खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं.
हालांकि, यह घटना उस मां के लिए किसी परेशानी से कम नहीं रही होगी. एक महंगे फोन का झील में गिर जाना बड़ा नुकसान हो सकता है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया. वीडियो की खास बात यह है कि इसमें कोई प्लानिंग या एक्टिंग नहीं है, बल्कि एक बच्चे की अचानक हुई हरकत है. यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बच्चों की मासूम शरारतें कई बार परेशान जरूर करती हैं, लेकिन बाद में वही यादें सबसे ज्यादा हंसाती हैं. इस घटना में भी मां के लिए यह शायद एक महंगा सबक होगा, जबकि इंटरनेट के लिए यह एक मजेदार वायरल कहानी बन गई है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.