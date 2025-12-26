बचपन में किडनैप हुआ बच्चा 21 साल बाद मिला, पढ़ें अपने परिवार वापस लौटने तक की Real Story

China Child Abduction: चीन के जियांग्शी प्रांत में जन्मे पेंग कॉन्गकॉन्ग की जिंदगी उस वक्त बदल गई, जब वे महज चार साल के थे. परिवार के साथ बीजिंग आए पेंग बाजार के पास अकेले खेल रहे थे, तभी किसी ने उन्हें बहला-फुसलाकर किडनैप कर लिया. उस दिन के बाद वे अपने असली माता-पिता से 21 साल तक दूर रहे. पेंग के माता-पिता ने बेटे के लापता होने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पोस्टर लगाए और सालों तक उसकी तलाश करते रहे. हर बीतते साल के साथ दर्द और गिल्ट बढ़ता गया, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई. वे 21 साल तक अपने बेटे की तलाश में लगे रहे.

अगवा होने के बाद पेंग की जिंदगी कैसी रही?

अगवा होने के बाद पेंग को चीन के जियांग्सू प्रांत में एक परिवार ने पाला और उसका नाम झांग कुन रख दिया गया. कुछ रिपोर्ट्स ने उस परिवार को खरीदार बताया, हालांकि पेंग ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की. यहीं पर पेंग की पढ़ाई, नौकरी और नई पहचान बनी. पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने पेंग को बताया कि वह जियांग्सू का नहीं बल्कि जियांग्शी का रहने वाला है. डीएनए टेस्ट के जरिए उसके असली माता-पिता ने उसे ढूंढ लिया था. यह खबर पेंग के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी.

माता-पिता से मिलते वक्त क्या महसूस हुआ?

पेंग बीजिंग पहुंचा और अपने माता-पिता व दो बड़ी बहनों से मिला. परिवार उसे उस बाजार में ले गया जहां वह बचपन में रहता था. इसके बाद वे जियांग्शी लौटे, जहां गांव वालों ने आतिशबाजी, दावत और केक के साथ उसका स्वागत किया. पेंग ने लिखा कि पहली बार उसे घर जैसा एहसास हुआ. उस वक्त पेंग की नौकरी, दोस्त, घर और कार जियांग्सू में थे. लेकिन असली परिवार से मिलने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी, घर और कार बेच दी और घरेलू पंजीकरण बदलवा लिया. उसका कहना था कि ये चीजें उसकी नहीं थीं, इसलिए उसने सब लौटा दिया.

पेंग ने 2025 को अपनी रीबर्थ ईयर बताया. वह अब लापता बच्चों को खोजने में मदद करता है, सोशल मीडिया पर सामान बेचकर कमाई करता है और पहली लाइव स्ट्रीम की पूरी कमाई ‘बेबी कम होम’ संस्था को दान कर चुका है.