Advertisement
trendingNow13053946
Hindi Newsजरा हटकेबचपन में किडनैप हुआ बच्चा 21 साल बाद मिला, पढ़ें अपने परिवार वापस लौटने तक की Real Story

बचपन में किडनैप हुआ बच्चा 21 साल बाद मिला, पढ़ें अपने परिवार वापस लौटने तक की Real Story

Heart Touching Story: चार साल की उम्र में अगवा हुआ एक चीनी युवक 21 साल बाद अपने असली माता-पिता से मिला. घर, नौकरी और पहचान छोड़कर उसने नया जीवन शुरू किया और अपनी कहानी से लाखों लोगों को भावुक कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बचपन में किडनैप हुआ बच्चा 21 साल बाद मिला, पढ़ें अपने परिवार वापस लौटने तक की Real Story

China Child Abduction: चीन के जियांग्शी प्रांत में जन्मे पेंग कॉन्गकॉन्ग की जिंदगी उस वक्त बदल गई, जब वे महज चार साल के थे. परिवार के साथ बीजिंग आए पेंग बाजार के पास अकेले खेल रहे थे, तभी किसी ने उन्हें बहला-फुसलाकर किडनैप कर लिया. उस दिन के बाद वे अपने असली माता-पिता से 21 साल तक दूर रहे. पेंग के माता-पिता ने बेटे के लापता होने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पोस्टर लगाए और सालों तक उसकी तलाश करते रहे. हर बीतते साल के साथ दर्द और गिल्ट बढ़ता गया, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई. वे 21 साल तक अपने बेटे की तलाश में लगे रहे.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

अगवा होने के बाद पेंग की जिंदगी कैसी रही?

Add Zee News as a Preferred Source

अगवा होने के बाद पेंग को चीन के जियांग्सू प्रांत में एक परिवार ने पाला और उसका नाम झांग कुन रख दिया गया. कुछ रिपोर्ट्स ने उस परिवार को खरीदार बताया, हालांकि पेंग ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की. यहीं पर पेंग की पढ़ाई, नौकरी और नई पहचान बनी. पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने पेंग को बताया कि वह जियांग्सू का नहीं बल्कि जियांग्शी का रहने वाला है. डीएनए टेस्ट के जरिए उसके असली माता-पिता ने उसे ढूंढ लिया था. यह खबर पेंग के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी.

माता-पिता से मिलते वक्त क्या महसूस हुआ?

पेंग बीजिंग पहुंचा और अपने माता-पिता व दो बड़ी बहनों से मिला. परिवार उसे उस बाजार में ले गया जहां वह बचपन में रहता था. इसके बाद वे जियांग्शी लौटे, जहां गांव वालों ने आतिशबाजी, दावत और केक के साथ उसका स्वागत किया. पेंग ने लिखा कि पहली बार उसे घर जैसा एहसास हुआ. उस वक्त पेंग की नौकरी, दोस्त, घर और कार जियांग्सू में थे. लेकिन असली परिवार से मिलने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी, घर और कार बेच दी और घरेलू पंजीकरण बदलवा लिया. उसका कहना था कि ये चीजें उसकी नहीं थीं, इसलिए उसने सब लौटा दिया.

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

पेंग ने 2025 को अपनी रीबर्थ ईयर बताया. वह अब लापता बच्चों को खोजने में मदद करता है, सोशल मीडिया पर सामान बेचकर कमाई करता है और पहली लाइव स्ट्रीम की पूरी कमाई ‘बेबी कम होम’ संस्था को दान कर चुका है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Kidnappingviraltrending

Trending news

150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?