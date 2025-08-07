Video: खिसक गई पैंट, नहीं रुका डांस; हर किसी को बना लिया अपना फैन! देखें वायरल वीडियो
Video: खिसक गई पैंट, नहीं रुका डांस; हर किसी को बना लिया अपना फैन! देखें वायरल वीडियो

Kids Dance Video Viral: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों का एक ग्रुप डांस कर रहा है. अचानक एक बच्चे की पैंट नीचे खिसक जाती है और फिर जो होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:03 AM IST
Video: खिसक गई पैंट, नहीं रुका डांस; हर किसी को बना लिया अपना फैन! देखें वायरल वीडियो

Kids Dance Video Viral: पैशन का जुनून क्या होता है, इसे सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसे इससे मोहब्बत हो और उसने न जाने इसके लिए क्या कुछ न करा हो. अपने पैशन तक पहुंचने या लक्ष्य में कामयाबी हासिल करने के लिए पीछे क्या कुछ छोड़ना पड़ जाता है ये वो ही इंसान बता सकता है जिसने कभी भी किसी भी चीज को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पीछे न हटने दिया हो, हर हाल में अपने टारगेट को पूरा किया हो. आज हम आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इसका अच्छा खासा उदाहरण भी है.

डांस करते हुए खिसकी पैंट

वायरल वीडियो में बच्चों का एक ग्रुप दिख रहा है. शायद किसी डांस कॉम्पिटिशन का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम के थ्रेड्स पर इसे देखा गया है. इसमें डांस कर रहे बच्चे दिख रहे हैं जिनमें से एक की डांस करते-करते पैंट ही नीचे खिसक जाती है.

लगातार डांस करता रहा बच्चा

इस वीडियो में सबसे अच्छी देखने वाली बात ये रही है कि बच्चे को पूरे आत्मविश्वास के साथ देखा गया. स्टेज पर सभी के सामने डांस करते हुए जब बच्चे की पैंट नीचे की ओर खिसक गई या कहें कि पूरी तरह से उतर ही गई और पैर तक रुक गई तब भी बच्चा घबरा या शर्माता नहीं दिखा बल्कि कॉन्फिडेंटली नाचता रहा. पूरे ग्रुप ने इतने बेहतरीन डांस किया और बच्चे का सभी का आखिरी तक साथ देना काबिले तारीफ रहा.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग तरह के कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नृत्य को रोका नहीं जा सकता. दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या शानदार रवैया और आत्मविश्वास है! सलाम! ये हर किसी के बस की बात नहीं होती. तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘मुझे लगता है कि यही कारण है कि वह मंच पर मुख्य कलाकार हैं.’

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

