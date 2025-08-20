चीन में बच्चों ने रोबोट से ऐसे खेला जैसे इंसान हो… वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया
China Viral Video: चीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बच्चे एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ ऐसे खेलते नजर आ रहे हैं जैसे वह कोई इंसान हो. बच्चे रोबोट के साथ दौड़ते, हंसते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:21 PM IST
Kids Playing With Robot China: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बच्चे एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ ऐसे खेलते नजर आ रहे हैं जैसे वह कोई इंसान हो. बच्चे रोबोट के साथ दौड़ते, हंसते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर Mafia Frog नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और तेजी से चर्चा में आ गया है.

बच्चों का रोबोट के साथ कैसा था व्यवहार?

वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटे-छोटे बच्चे रोबोट के आसपास घूमते हैं, उससे बातें करने जैसा इशारा करते हैं और उसके साथ सामान्य इंसान की तरह इंटरैक्ट करते हैं. एक जगह पर तो ऐसा भी लगता है कि उनमें से एक बच्चा रिमोट से उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है. यह दृश्य लोगों को दिलचस्प भी लगा और थोड़ा अजीब भी. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने हैरानी व्यक्त की. कुछ लोग इसे तकनीक और बच्चों की मासूमियत का शानदार मेल बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई यूजर्स को यह दृश्य डरावना और असहज लगा. 

 

 

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रियाएं?

एक यूजर ने लिखा, “नहीं, मुझे तो यह सपना जैसा डरावना लग रहा है.” तो किसी और ने कहा, “हमारे बच्चों से इन चीजों को दूर ही रखना चाहिए.” कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बचपन में बच्चों को अगर रोबोट्स और मशीनों के साथ ही खेलना सिखाया गया, तो उनके असली सामाजिक रिश्तों और इमोशन्स पर असर पड़ सकता है. वहीं, दूसरे लोगों का मानना है कि आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है, इसलिए बच्चों का इससे जुड़ना बुरा नहीं है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. किसी ने इसे गुड फन कहा, किसी ने क्रीपी बताया. एक यूजर ने लिखा, “यह बच्चा बड़ा होकर जरूर इंजीनियर बनेगा.” तो वहीं एक और ने कहा, “भविष्य में इंसान और रोबोट की दोस्ती यहीं से शुरू होती दिख रही है.”

