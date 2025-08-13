Viral News : फ्लाइट में बच्चों ने कपल को आपत्तिजनक हालत में देखा, तभी पहुंची एयर होस्टेस; तो हो गया ये कांड!

Viral Video : हवाई यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई नियम-कायदे लागू किए गए हैं, लेकिन कुछ यात्री इनका पालन न करते हुए ऐसा व्यवहार करते हैं, जो न केवल दूसरों के लिए असुविधाजनक होता है, बल्कि शर्मिंदगी का कारण भी बनता है. हाल ही में एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक जोड़े ने फ्लाइट में दो बच्चों के सामने आपत्तिजनक व्यवहार शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया. यह घटना जेटब्लू एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने वाली एक उड़ान में हुई. कनेक्टिकट के डैनबरी निवासी 43 वर्षीय ट्रिस्टा एल रेली और 42 वर्षीय क्रिस्टोफर ड्रू अर्नोल्ड ने अपनी सीट पर ही बच्चों के सामने शारीरिक रूप से अंतरंग होने की कोशिश की. इस हरकत को दो बच्चों ने देख लिया, जिनकी मां ने फ्लाइट अटेंडेंट को इसकी शिकायत की.

फ्लाइट में ही करने लगे रोमांस

शिकायत के बाद जब फ्लाइट अटेंडेंट वहां पहुंची, तो वहां का सीन देखकर वह हैरान रह गई. यह जोड़ा बेपरवाह होकर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक व्यवहार में मग्न था, मानो उन्हें किसी की परवाह ही न हो. फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि रेली, क्रिस्टोफर की गोद में सिर झुकाए ‘ऊपर-नीचे’ हरकत कर रही थी. यह घटना पूरी फ्लाइट में चर्चा का केंद्र बन गई, फिर भी जोड़ा अपनी हरकतों से नहीं रुका. बच्चों की मां ने अधिकारियों को बताया कि जब जोड़े ने देखा कि बच्चे उन्हें देख रहे हैं, तब भी उन्होंने अपना व्यवहार जारी रखा. बच्चों ने भी अधिकारियों को पुष्टि की कि उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा. इस वाकये ने फ्लाइट के अन्य यात्रियों को हैरान कर दिया और एक असहज वातावरण बना दिया. लोग यह समझ नहीं पाए कि कोई फ्लाइट में इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है. जोड़े को अपने आसपास के लोगों की कोई चिंता नहीं थी.

कब की बताई जा रही घटना!

शनिवार 19 जुलाई को सुबह लगभग 11:30 बजे विमान फ्लोरिडा के सरसोता ब्रैडेंटन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा. उतरते ही रेली और क्रिस्टोफर को हिरासत में ले लिया गया. उन पर नाबालिग बच्चों के सामने अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगा. उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या उड़ानों में यात्रियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए और कड़े नियमों की आवश्यकता है.

आगे क्या?

गिरफ्तारी के बाद अदालत ने इस जोड़े को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें 15 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा को जन्म दिया, जहां लोगों ने जोड़े के व्यवहार को गैर-जिम्मेदार और शर्मनाक करार दिया. यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार का पालन नहीं करते, जिसका असर, खासकर बच्चों पर गहरा पड़ सकता है.