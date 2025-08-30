10 साल की बेटी, 8 साल के बेटे संग पिता 30 दिन तक चले 800 KM पैदल, अंत में जो हुआ उसे...

Chinese Father Teaching Lesson To His Kids: चीन के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले वू (Wu) नाम के व्यक्ति ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ मिलकर 800 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी की. यह सफर उन्होंने 17 जुलाई को शेनझेन के बाओआन जिले से शुरू किया और 17 अगस्त को हुनान प्रांत के चांग्शा शहर में जाकर खत्म किया. उनका मकसद था बच्चों में धैर्य, हिम्मत और जिम्मेदारी की भावना जगाना.

बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे पिता?

वू ड्राइविंग स्कूल में काम करते हैं और व्यस्तता के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते. उन्होंने बताया कि उनके बच्चे जल्दी हार मान जाते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं. इस यात्रा से वे उन्हें शुरू किया काम पूरा करने की आदत और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति सिखाना चाहते थे. पूरे सफर में वू ने 10 किलो का बैग उठाया और उनके 10 साल की बेटी व 8 साल के बेटे ने 5-5 किलो के बैग साथ लिए. रोजाना वे कम से कम 23 किलोमीटर चलते थे. जब बच्चे थक जाते तो मिस्टर वू कहते- "तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो" और यह सुनकर बच्चे हिम्मत जुटा लेते.

क्या आई कोई मुश्किल?

यात्रा के दौरान बच्चों को कोई बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन वू के पैरों में छाले पड़ गए. इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को कभी हार मानने नहीं दी. यात्रा के दौरान वू ने बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारी भी सिखाई. उन्होंने रोज का एक खर्च तय किया. अगर बच्चे उस सीमा से ज्यादा खर्च करते, तो अतिरिक्त रकम उन्हें अपनी पॉकेट मनी से भरनी पड़ती.

परिवार और लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?

17 अगस्त की रात 1:30 बजे जब परिवार मंजिल पर पहुंचा, तो वहां बच्चों की मां इंतज़ार कर रही थीं. शुरुआत में उन्हें सुरक्षा और मौसम को लेकर चिंता थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि बेटी अब खाने-पीने में कम नखरे करती है और बेटा ज्यादा स्वतंत्र और जिम्मेदार हो गया है. इस यात्रा की खबर सामने आने पर लोगों ने वू की खूब तारीफ की और इसे बच्चों के लिए एक बड़ी जीवन शिक्षा बताया.