आसमान से आया 'राजा', तूफानी हवा में लोमड़ी को उठा ले गया बाज, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Eagle Viral Video: आपने डिस्कवरी चैनल पर शेर को हिरण का शिकार करते हुए कई बार देखा होगा. जिसमें शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने की कोशिश में आगे- आगे भागता है और शेर उसके पीछे- पीछे. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है जिसमें बाज हिरण को मुंह में दबोच कर आसमान में ले उड़ा हो.

एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाज (गोल्डन ईगल) ने खौफनाक तरीके से एक हिरण का शिकार किया. वायरल वीडियो में बाज हिरण को मुंह में दबोच कर आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है. जिसने भी वीडियो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

पहाड़ की चोटी पर ‘शिकारी बाज’ का हैरतअंगेज नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गोल्डन ईगल बैठा है, जिसके पंजों में एक लोमड़ी फंसी हुई है. आसपास का माहौल बेहद तूफानी है, तेज हवाएं चल रही हैं और पेड़ जोर-जोर से हिल रहे हैं. अचानक ईगल अपने विशाल पंख फैलाता है और लोमड़ी को पंजों में दबाकर हवा में उड़ जाता है. यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए हैं.

वीडियो में गोल्डन ईगल की ताकत और शिकार करने की क्षमता साफ नजर आ रही है. उसके पंजों में फंसी लोमड़ी किसी खिलौने की तरह दिख रही है. भारी तूफान के बीच भी बाज अपनी उड़ान बनाए रखता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग बाज की ताकत देखकर हैरान हैं.

The strength of a golden eagle carrying a fox in heavy wind pic.twitter.com/ujlEn0KEdg — Damn Nature You Scary (@AmazingSights) October 21, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि, हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.