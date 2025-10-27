Advertisement
आसमान से आया 'राजा', तूफानी हवा में लोमड़ी को उठा ले गया बाज, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Viral Video: अपनी बेमिसाल ताकत, गजब की फुर्ती और उड़ने की जबरदस्त क्षमता के कारण बाज को आसमान का बादशाह कहा जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाज अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:29 PM IST
आसमान से आया 'राजा', तूफानी हवा में लोमड़ी को उठा ले गया बाज, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Eagle Viral Video: आपने डिस्कवरी चैनल पर शेर को हिरण का शिकार करते हुए कई बार देखा होगा. जिसमें शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने की कोशिश में आगे- आगे भागता है और शेर उसके पीछे- पीछे. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है जिसमें बाज हिरण को मुंह में दबोच कर आसमान में ले उड़ा हो.

एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाज (गोल्डन ईगल) ने खौफनाक तरीके से एक हिरण का शिकार किया. वायरल वीडियो में बाज हिरण को मुंह में दबोच कर आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है. जिसने भी वीडियो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. 

पहाड़ की चोटी पर ‘शिकारी बाज’ का हैरतअंगेज नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गोल्डन ईगल बैठा है, जिसके पंजों में एक लोमड़ी फंसी हुई है. आसपास का माहौल बेहद तूफानी है, तेज हवाएं चल रही हैं और पेड़ जोर-जोर से हिल रहे हैं. अचानक ईगल अपने विशाल पंख फैलाता है और लोमड़ी को पंजों में दबाकर हवा में उड़ जाता है. यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए हैं.

वीडियो में गोल्डन ईगल की ताकत और शिकार करने की क्षमता साफ नजर आ रही है. उसके पंजों में फंसी लोमड़ी किसी खिलौने की तरह दिख रही है. भारी तूफान के बीच भी बाज अपनी उड़ान बनाए रखता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग बाज की ताकत देखकर हैरान हैं. 

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि, हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

eagle viral video

Trending news

