गुस्सैल King Cobra से कर रहा था बच्चों जैसा खिलवाड़, कुछ ही सेकेंड में किया अटैक! Video देखने वालों की थमी सांसें
Hindi Newsजरा हटके

गुस्सैल King Cobra से कर रहा था बच्चों जैसा खिलवाड़, कुछ ही सेकेंड में किया अटैक! Video देखने वालों की थमी सांसें

King Cobra Attack Video: जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पर अक्सर सांपों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ मजेदार हैं तो कुछ हैरान करने वाले, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

 

Sep 04, 2025, 11:26 AM IST
गुस्सैल King Cobra से कर रहा था बच्चों जैसा खिलवाड़, कुछ ही सेकेंड में किया अटैक! Video देखने वालों की थमी सांसें

King Cobra Viral Video: दुनिया में बेहद कम ही लोग हैं जो सांप (Snake Video) को देखने के बाद खौफ में न आए. हर कोई सांप से डरता है, उन्हें दूर से ही देखना ही काफी है. जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पर अक्सर सांपों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ मजेदार हैं तो कुछ हैरान करने वाले, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

किंग कोबरा (King Cobra) दुनिया के सबसे खतरनाक और विषैले सांपों में गिने जाते हैं और अगर कोई ऐसे सांप के साथ खिलवाड़ करे तो सांसें तो थम ही जाएंगी. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुले मैदान में किंग कोबरा (King Cobra Snake) के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है.

King Cobra के साथ कुछ खेलता हुआ आया नजर

अगर हम अचानक सांप को देखेंगे तो घबराहट होगी. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स किंग कोबरा (King Cobra) के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है. सांप पकड़ने वाले मुरलीवाले हौसला ने करीब 12 फीट के किंग कोबरा को पकड़ लिया. उसे जंगल में छोड़ते समय उसे उल्टा काटने के लिए फुफकारता हुआ नजर आया. वीडियो में देखकर आपको ऐसा कहीं लगेगा कि वह किंग कोबरा (King Cobra) सांप से डर रहा है, बल्कि उसने सांप को कंट्रोल में करके रखा है. वह किंग कोबरा (King Cobra Fight) को ऐसे नियंत्रित करता है जैसे वह उसका दोस्त हो. आखिर में उस शख्स ने किंग कोबरा को जंगल में छोड़ देता है. 

देखें वीडियो-

यूट्यूब पर किंग कोबरा सांप का वीडियो जमकर हुआ वायरल

King Cobra के इस वीडियो को सांप पकड़ने वाले ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया. इसे अब तक 78 लाख व्यूज मिल चुके हैं और 1 लाख 76 हजार लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इंटरनेट पर यह एक बार फिर वायरल हो रहा है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'आप रियल हीरो हो, एक सच्चे महापुरुष हो. धन्य है वो मां जिसने आप जैसे ज्ञानी, योग्य, सरल स्वभाव और एक सच्चे देशभक्त को जन्म दिया. मैं ईश्वर से आपके और आपके परिवार की लंबी उम्र की कामना करता हूं.'

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

King Cobra

Trending news

