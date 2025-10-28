Advertisement
King Cobra को बाथरूम में हाथ से नहलाया, शख्स का हैरतअंगेज कारनाम देख थम गई लोगों की सांसें!

King Cobra Video:

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:44 PM IST
King Cobra को बाथरूम में हाथ से नहलाया, शख्स का हैरतअंगेज कारनाम देख थम गई लोगों की सांसें!

King Cobra Viral Video: हममें से ज्यादातर लोग शायद कोबरा को देखते ही सिहर जाएंगे. अब एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बाथरूम के अंदर कोबरा को अपने हाथ से नहला रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि सांप को सुन्न कर दिया गया हो और उसे कैद में रखा गया है. यह वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Officer Sushanta Nanda) ने मंगलवार को एक्स पर शेयर किया था. उन्होंने लिखा, “किंग कोबरा को नहलाना. सांपों के पास अपनी सुरक्षा और साफ रखने के लिए त्वचा होती है, जिसे वे समय-समय पर छोड़ते रहते हैं. तो फिर आग से खेलने की क्या जरूरत है?”

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

बाथरूम में शख्स ने कोबरा को हाथ से नहलाया

वीडियो देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए. कई लोगों ने सवाल उठाया कि किस चीज ने सांप और शख्स को ऐसी अजीब गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया होगा. एक एक्स यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "इन्हें थाईलैंड जैसे शो के लिए यूज किया जाता है, और पूरी संभावना है कि इन्हें सम्मोहित किया गया है." कुछ इसी के बारे में बात करते हुए एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "वे थाई कोबरा शो से हैं, वे उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखते हैं और कई को छोटे होने पर पालना शुरू कर दिया जाता है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह थाईलैंड या वियतनाम का प्रतीत होता है. हो सकता है कि धोने के बाद वे इन्हें बेचने के लिए पिंजरे में रखते हों."

 

 

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

किंग कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

किंग कोबरा का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है. लोग यह नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि आखिर किंग कोबरा हमला क्यों नहीं कर रहा है. किंग कोबरा को बचपन से ही पाला जाता है, जिसकी वजह से उसके बिहैवियर में हमला करने की प्रवृति खत्म हो जाती है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. वीडियो पर कई सारे लोगों ने अलग एंगल से जवाब दिया. एक यूजर ने लिखा, "शायद साबुन के विज्ञापन के लिए हो." यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

King Cobra

Trending news

