King Cobra को बाथरूम में हाथ से नहलाया, शख्स का हैरतअंगेज कारनाम देख थम गई लोगों की सांसें!

King Cobra Viral Video: हममें से ज्यादातर लोग शायद कोबरा को देखते ही सिहर जाएंगे. अब एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स बाथरूम के अंदर कोबरा को अपने हाथ से नहला रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि सांप को सुन्न कर दिया गया हो और उसे कैद में रखा गया है. यह वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Officer Sushanta Nanda) ने मंगलवार को एक्स पर शेयर किया था. उन्होंने लिखा, “किंग कोबरा को नहलाना. सांपों के पास अपनी सुरक्षा और साफ रखने के लिए त्वचा होती है, जिसे वे समय-समय पर छोड़ते रहते हैं. तो फिर आग से खेलने की क्या जरूरत है?”

बाथरूम में शख्स ने कोबरा को हाथ से नहलाया

वीडियो देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए. कई लोगों ने सवाल उठाया कि किस चीज ने सांप और शख्स को ऐसी अजीब गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया होगा. एक एक्स यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "इन्हें थाईलैंड जैसे शो के लिए यूज किया जाता है, और पूरी संभावना है कि इन्हें सम्मोहित किया गया है." कुछ इसी के बारे में बात करते हुए एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "वे थाई कोबरा शो से हैं, वे उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखते हैं और कई को छोटे होने पर पालना शुरू कर दिया जाता है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह थाईलैंड या वियतनाम का प्रतीत होता है. हो सकता है कि धोने के बाद वे इन्हें बेचने के लिए पिंजरे में रखते हों."

Bathing a king cobra

Snakes have skin to protect & keep them clean, which they shed periodically.

So what’s the need for playing with fire? pic.twitter.com/rcd6SNB4Od — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) October 17, 2023

किंग कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

किंग कोबरा का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है. लोग यह नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि आखिर किंग कोबरा हमला क्यों नहीं कर रहा है. किंग कोबरा को बचपन से ही पाला जाता है, जिसकी वजह से उसके बिहैवियर में हमला करने की प्रवृति खत्म हो जाती है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. वीडियो पर कई सारे लोगों ने अलग एंगल से जवाब दिया. एक यूजर ने लिखा, "शायद साबुन के विज्ञापन के लिए हो." यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.