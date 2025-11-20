झाड़ियों में छुपकर सांप को खा रहा था KING COBRA, फोटोग्राफर ने चुपके से खींची तस्वीर; कांप गई लोगों की रूह

King Cobra Eating Snake Photo: भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी प्रवीण कासवान (Praveen Kaswan) अपने प्राकृतिक आवास में जानवरों की तस्वीरें साझा करने के लिए जाने जाते हैं. वह नियमित रूप से अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करके और वन्यजीवों के बारे में रोचक तथ्य पोस्ट करके अपने फॉलोअर्स को जोड़े रखते हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बंजर जमीन पर हरे रंग की झाड़ियों के बीच एक विशाल सांप की तस्वीर शेयर की थी और अपने फॉलोअर्स से सरीसृप की प्रजातियों का अनुमान लगाने के लिए कहा था. बाद में उन्होंने प्रजातियों के नाम का खुलासा किया लेकिन तब तक अनुमान लगाने का खेल जारी था.

किंग कोबरा की तस्वीर देखकर घबरा गए लोग

तस्वीर को शेयर करते हुए आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने कैप्शन में लिखा था, 'देखिए ये सुंदर दृश्य, देखते हैं कि कौन प्रजातियों का अनुमान लगा सकता है.' अधिकांश ट्विटर यूजर्स और उनके फॉलोअर्स ने किंग कोबरा नाम का सही अनुमान लगाया. एक यूजर ने लिखा, 'बेशक यह किंग कोबरा है. अनुमान लगाना बहुत आसान है.' जबकि दूसरे ने कहा, 'ग्रेट इंडियन कोबरा'. हालांकि, सांप के शरीर पर काली धारियों के कारण अन्य लोग भ्रमित हो गए. IFS अधिकारी ने खुद जवाब का खुलासा करते हुए कहा कि फोटो वास्तव में एक किंग कोबरा की है. उन्होंने एक किंग कोबरा की दूसरे सांप को खाते हुए तस्वीर पोस्ट की.

अधिकारी ने किंग कोबरा के बारे में डिटेल में बताया

IFS अधिकारी द्वारा बताए गए तथ्यों में विशाल सांप का आहार शामिल था. उन्होंने यह भी कहा कि सांप का वैज्ञानिक नाम Ophiophagus Hannah है, जिसे ग्रीक से लिया गया है. उन्होंने लिखा, 'किंग कोबरा; (Ophiophagus hannah) 'Ophiophagus' ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सांप खाने वाला' और हन्ना (Hunnah) ग्रीक पौराणिक कथाओं में पेड़ पर रहने वाली अप्सराओं के नाम से लिया गया है. सांप जिसका 100% आहार अन्य बड़े सांप हैं. यह मेरी क्लिक की गई पुरानी तस्वीर है, किंग एक दूसरे कोबरा खा रहा है. उन्होंने ट्वीट थ्रेड यूज करते हुए आगे जानकारी दी थी.