King Cobra: स्कूटी चलाने वाले हो जाएं सावधान, ऐसी जगह घुसा किंग कोबरा, रह जाएंगे हक्के-बक्के

Social Media Viral: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक खतरनाक वीडियोज शेयर किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियोज सांपों (Snakes) के रेस्क्यू के होते हैं तो कुछ सांपों की भयानक फाइट के होते हैं. ऐसे ही एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के होश ही उड़ाकर (Shocked) रख दिए हैं. सोचकर देखिए कि जहां कई लोग सांप के नाम से ही कतराने लगते हैं, वहीं अगर ऐसे लोगों की स्कूटी के अंदर से जहरीला (Poisonous) सांप निकल आए तो...

फन फैलाकर बाहर निकला सांप

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंद ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर (Share) कर लिखा कि बारिश में ऐसे मेहमान आम हैं. लेकिन इसे बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका असामान्य है. इसे कभी न आजमाएं. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक कोबरा फन फैलाकर स्कूटी (Scooty) से बाहर निकला. पहले आप भी इस वायरल वीडियो को जरूर देखें...

Such guests during rains are common...

But uncommon is the method used to rescue it. Never ever try this pic.twitter.com/zS4h5tDBe8

