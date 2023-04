किंग कोबरा घर में निकला, शख्स ने आगे-पीछे पकड़ा और रस्सी की तरह मरोड़ने लगा..फिर क्या हुआ

रस्सी की तरह घुमाने लगा



दरअसल, हाल ही में इस वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स अपने घर में बैठा था तभी उसने देखा कि घर में कोबरा निकल आया है. उसने पीछे से कोबरा की पूंछ पकड़ ली और फिर उसे रस्सी की तरह घुमाने लगा. जब वह घूमने लगा तो उसने दूसरे हाथ से उसका फन भी पकड़ लिया.

कोबरा की बोलती बंद

इतना ही नहीं उसने दाहिने हाथ से कोबरा का एक सिरा और बाएं हाथ से दूसरा सिरा पकड़ लिया. कोबरा को पूरी तरह उसने अपनी गिरफ्त में कर लिया. वीडियो के आखिरी हिस्से में यह भी दिख रहा है कि उसने कोबरा के फन को अपने पंजे से ऐसे दबाया जैसे मानो कोबरा की बोलती बंद हो गई हो.

आखिर में वह शख्स घर के दरवाजे से निकल कर उस कोबरा को बाहर लेकर चला जाता है. इस वीडियो पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग उस शख्स के ऊपर भड़क गए और कहने लगे कि उसने अपनी जान पर खेलकर ऐसा स्टंट किया है.

seems like he done this way too many times pic.twitter.com/UIdnI2UyAy

— Humans Are Metal (@HumanAreMetal) March 28, 2023