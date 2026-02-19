Advertisement
trendingNow13115150
Hindi Newsजरा हटकेये है दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप, जो दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेता है खतरा

ये है दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप, जो दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेता है खतरा

किंग कोबरा दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप माना जाता है. यह हालात देखकर रणनीति बदलता है, अंडों के लिए घोंसला बनाता है और इंसानों को पहचान सकता है. इसकी समझदारी, धैर्य और सटीक शिकार शैली इसे बाकी सर्पों से अलग बनाती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप, जो दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेता है खतरा

सोचिए, अगर कोई सांप सिर्फ जहर से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता हो तो? आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही लोगों को खौफ घेर लेता है, लेकिन धरती पर एक ऐसा सर्प भी है जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान माना जाता है. यह बिना वजह हमला नहीं करता, बल्कि पहले सामने वाले की हरकत और माहौल को समझता है, फिर चाल चलता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इसकी समझदारी के कायल हैं. हम बात कर रहे हैं किंग कोबरा की, जो अपनी रणनीति, धैर्य और तेज निर्णय क्षमता के कारण सर्पों की दुनिया का असली ‘मास्टरमाइंड’ कहलाता है.

सबसे बुद्धिमान सर्प क्यों माना जाता है

दुनिया भर में सांपों की 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर विषहीन हैं. हालांकि ब्लैक माम्बा और इनलैंड ताइपन जैसे कई जहरीले सांप बेहद खतरनाक माने जाते हैं. लेकिन बुद्धिमत्ता के मामले में किंग कोबरा सबसे अलग नजर आता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सांप खतरा देखते ही अंधाधुंध हमला नहीं करता, बल्कि आसपास की परिस्थितियों को समझकर अपनी रणनीति बदलता है. यह योजनाबद्ध तरीके से व्यवहार करता है, शिकार में धैर्य दिखाता है और सही समय पर वार करता है. यही समस्या सुलझाने की क्षमता, भावनात्मक नियंत्रण और अनुकूलनशीलता इसे बाकी सांपों से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घोंसला बनाकर देता है बुद्धिमानी का सबूत

किंग कोबरा की सबसे अनोखी खूबी उसका घोंसला बनाना है. यह दुनिया का इकलौता सांप है जो अपने अंडों के लिए पत्तों और टहनियों से घोंसला तैयार करता है. समय के साथ यह घोंसला सड़कर गर्मी पैदा करता है, जो अंडों को सेने के लिए प्राकृतिक इनक्यूबेटर का काम करता है. मादा किंग कोबरा हफ्तों तक घोंसले की रखवाली भी करती है और शिकारी जानवरों से अंडों को बचाती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह व्यवहार उच्च स्तर की योजना और देखभाल को दिखाता है. बच्चों के निकलने के बाद मां का दूर चले जाना भी उसकी स्वाभाविक रणनीति का हिस्सा माना जाता है.

शिकार और इंसानों को पहचानने में माहिर

किंग कोबरा का शिकार करने का तरीका भी बेहद खास है. यह शिकार के आकार, गतिविधि और प्रजाति को देखकर अपनी रणनीति तय करता है. यह बेहद सटीक तरीके से न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ता है और बिना घबराए शिकार को काबू में कर लेता है. वैज्ञानिक बताते हैं कि किंग कोबरा इंसानों को पहचानने की क्षमता भी रखता है. इसके मुंह में मौजूद जैकोब्सन अंग गंध के जरिए परिचित और अजनबी में फर्क करने में मदद करता है. यही कारण है कि कैद में पाले गए कोबरा अपने देखभाल करने वालों के सामने शांत रहते हैं, जबकि अजनबियों पर सतर्क प्रतिक्रिया देते हैं. यही समझदारी इसे सर्पों का असली जीनियस बनाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

King Cobraकिंग कोबराintelligent snake

Trending news

जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता